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2017國家卓越建設獎 巴克禮公園再獲大獎

2017-05-22  11:02

〔記者蔡文居／台南報導〕2017國家卓越建設獎揭曉，台南市政府共22件工程獲獎，其中，巴克禮紀念公園擴建工程當初興建時，接受民間建議，為都市保留了一片荒野，屢獲大獎，這次又拿下國家卓越建設獎項中最高榮耀的「綜合卓越成就獎」，這也是台南市首次獲得這項最大獎。

工務局表示，巴克禮紀念公園從開闢至今獲獎無數，包括2003年獲內政部「全國最佳地改工程獎」、2004年榮獲內政部「全國十二大優良公園獎」、2005年獲園冶獎都市景觀類優勝、「2006國家卓越建設獎」優良環境文化類金質獎、2007年榮獲內政部第一屆「全國景觀風貌改造大獎」評選「公園綠地系統空間類」佳作獎、2007年榮獲由世界不動產聯合會頒發「全球建築金獎公共建設類」優選，於西班牙巴塞隆那接受頒獎。

工務局說，另外，巴克禮公園擴建工程也獲得2012年國家卓越建設獎規劃設計類金質獎、 2015建築園冶獎公共景觀類推薦獎及2015國家卓越建設獎金質獎，甚至奪得2016全球卓越建設獎首獎，頒獎典禮於巴拿馬舉行，由台南市副市長吳宗榮代表出席領獎，儼然已成為台灣公園綠地的典範，也成為政府、學校等單位的觀摩學習對象。

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  • 巴克禮紀念公園擴建工程，接受民間建議，為都市保留了一片荒野。（記者蔡文居攝）

    巴克禮紀念公園擴建工程，接受民間建議，為都市保留了一片荒野。（記者蔡文居攝）

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