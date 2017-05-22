高鐵大學生暑假返鄉5折列車 24日凌晨0時開始搶票

2017-05-22 10:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假即將來臨，不少大學生都要返鄉放假，台灣高鐵今天表示，將於6月20日至6月26日規劃「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，每日提供南下、北上各一班指定車次，總計增加14班次的各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，5月24日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵表示，自2011年推出「大學生優惠專案」以來，每日平均有超過7000人次使用，且持續成長，為加強服務大學生族群旅客，自去年11月23日起，於高鐵T Express手機購票系統新增「大學生優惠」購票功能；大學生可直接使用T Express一次完成訂位、付款、取票；也可選擇先於「T Express」訂位，再到與高鐵合作之便利超商付款、取票，學生可多加利用。