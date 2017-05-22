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水中攝影家Yorko Summer 獲聘綠島海洋觀光大使

2017-05-22  10:51

［記者張存薇／台東報導］「每次到綠島潛水，都像在尋寶！」綠島海洋世界繽紛多彩，東管處行銷綠島潛水觀光，將「讓世界看見綠島」，今天聘請廖佑桓（Yorko Summer）擔任2017綠島海洋觀光大使，Yorko Summer說，綠島海底能見度佳、珊瑚覆蓋率高，真的很美。

東管處長洪東濤表示，Yorko Summer最推薦的台灣潛點就是綠島，綠島的海水有夠藍、草地綠、燈塔白，是個繽紛多彩的島，希望持續推廣體驗經濟，行銷到世界各地，吸引高端國際遊客。洪東濤頒聘書及大使彩帶給Yorko Summer。

Yorko Summer是台灣出生的水下攝影師，香港電台（RTHK）曾遴選為亞洲5大華人水下攝影師，製作成紀錄片播映，他也被潛水雜誌Scuba Diver Australasia 評鑑為台灣唯一上榜全球不可不知的水下攝影師之一。而日本、菲律賓、雅浦、斐濟、馬里亞納、非洲塞席爾等，都曾邀請他為當地海洋潛水觀光宣傳。

Yorko Summer指出，未來他會把握每一次分享機會把綠島的美、綠島怎麼玩介紹給更多人認識。

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  • 東管處長洪東濤（左）頒發聘書給Yorko Summer。（記者張存薇攝）

    東管處長洪東濤（左）頒發聘書給Yorko Summer。（記者張存薇攝）

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