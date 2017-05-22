機師飛航途中睡覺 虎航證實：爆料副機師停職調查
台灣虎航爆機師值勤中打盹。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣虎航遭爆機師疑似在飛行途中打盹、睡覺，一名台灣虎航副機師蒐證長達一年後，陸續拍攝8名正機師在航班途中打瞌睡的照片，民航局表示，8張照片中只有3張疑似機師在起飛後打瞌睡，也會針對這3名疑似打盹的機師調查，台灣虎航表示，目前有5名機師都仍在虎航服務，虎航也會配合民航局調查，會視情節輕重進行處置，包括接受教育訓練課程並給予警告處分等，目前爆料的副機師則是停職調查中，等調查結果出爐，也會向民航局報告。
虎航表示，目前的初步調查中顯示，確實副機師有拍攝正機師執勤時的照片，但副機師拍攝的動機目前仍然不明，還等待調查，虎航也訪談3名疑似打盹的機師但因拍攝時間是一兩年前，都已經不記得當時的詳細情況。
民航局表示，根據座艙資源管理原則，正副駕駛飛行時不應打盹、睡覺，而是應該要互相提醒，民航局表示，目前3名疑似打瞌睡的機師中，有兩名是外籍，一名是本國籍機師，除了調查機師瞌睡問題外，也會了解虎航相關管理，包含飛機維護、組員有否違規、公司管理層面等都會全面了解、調查，在調查清楚後，不排除對虎航開罰60萬元至3百萬元。民航局也說，該名副機師未盡到提醒責任，例如可要求機師洗臉提神、要求咖啡等提神飲料等，避免機師打瞌睡等，副機師的行為也不當。
民航局也表示，國際上認為駕駛員臨時性疲勞難以避免，因此國際民用航空組織（ICAO）訂有駕駛員在駕駛座上實施管制性短暫休息的相關指導，不過該規定是各國自行訂定，目前台灣規定飛行途中，正副機師只要坐在駕駛艙內就是不得瞌睡、睡覺。
虎航表示，目前公司將持續宣導疲勞管理、座艙資源管理，也希望機師、副機師都能主動提報自身的精神狀況，只要機師感到疲憊無法負荷飛行工作，虎航將會調換機師執勤，另內部也會調整班表，並鼓勵員工主動向公司提報機艙內部機師的工作狀況。
據了解，民航局將向國籍航空公司發布民航通告，呼籲國籍航空公司建立內部通報機制，鼓勵第一線員工勇於通報包含人員可能酒駕、疲勞服務、吸毒等事宜，該通告預計於一至兩週內簽發。
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標題：機師飛航途中睡覺 虎航證實：爆料副機師停職調查
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