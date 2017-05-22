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療癒系植物 布農族的她靠「多肉們」治癒母逝傷

胡明春沉浸在多肉植物的世界裡。（記者王秀亭攝）

2017-05-22  10:49

［記者王秀亭／台東報導］50歲布農族婦女胡明春走不出母親過世的低潮，友人送來幾盆多肉植物助其療傷，胡明春一頭栽進多肉植物的世界，1年多前帶著「多肉們」回到母親居住的鸞山老家定居，想不到山區環境佳，多肉長得更肥厚又顯色，令人更加愛不釋手。

胡明春說，2年多前朋友送來幾盆多肉植物，直說這個很療育，心想或許有助轉移母親過世的傷痛，開始試著照顧，看著它慢慢地長大、變色，為其分株整理，竟越陷越深，有問題就上網和多肉迷們討論交流，假日和老公逛花市，不小心又多買幾盆回家。

「不捨老家因母親過世就變成廢墟。」胡明春1年多前決定從台中回到台東，定居在延平鄉鸞山村的上野部落，多肉植物也跟著一起移居台東山區，意外給了多肉植物不同於都市的生長環境。

胡明春說，老家戶外空間大、溫差大，直接「放養」在山區，竟比在平地種植的繁衍速度快約3至4倍，肉質肥厚，花朵也更大，其野性抵抗力也較平地好，自家庭院已快被多肉占滿，種類已有上百種，最喜歡突變。

胡明春的老家有多肉植物點綴裝飾而多彩多姿，在外地工作的兄弟姊妹們更愛回家團聚了，不少路過部落的遊客見到美景，進入庭院參觀，胡明春說，多肉讓她的生活變得很美好。

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  • 胡明春在鸞山老家養多肉，因生長環境良好，每盆都長得很好。（記者王秀亭攝）

    胡明春在鸞山老家養多肉，因生長環境良好，每盆都長得很好。（記者王秀亭攝）

  • 胡明春說，多肉植物很有療育效果。（記者王秀亭攝）

    胡明春說，多肉植物很有療育效果。（記者王秀亭攝）

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