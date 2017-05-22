雲林每年4300多件家暴 晚輩施虐長輩增加

2017-05-22 10:50

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣去年家暴案通報4309件，4年來首度下降，但晚輩施虐長輩案件增加112件，雲林縣政府今舉辦「攜手反暴力，為愛走一哩路」活動，邀請民眾一起反家暴。

雲林縣長李進勇今別上象徵「暴力零容忍」紫絲帶，呼籲民眾關心家庭暴力，多一雞婆心，通報社會處或警政單位，讓家庭暴力遠離我們生活，達到暴力零容忍的無暴家園。

雲縣府社會處統計資料，雲林縣平均每年家暴通報數約4300多件，通報類型以親密關係及卑親屬對尊親屬關係為主要類型，佔全部通報8成以上，另家暴案件仍受害者仍以女性較多，約佔68％，男性則佔30％；加害者男性佔78％、女性佔18％。

雲縣社會處長徐忠徹表示，今年是家庭暴力防治法施行第19年，縣府與雲萱基金會將於下月23日舉行化妝踩街與音樂會，7月22日於由勵馨基金於西螺大橋辦理愛擁抱不用暴，宣推動兩性平權，拒絕性別暴力，降低家暴。

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