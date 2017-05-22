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99歲史明出院了！網PO「好哩加在」報平安

史明近日因身體不適住院，今天則在臉書上PO文報平安。（圖擷取自Su Beng臉書頁）

2017-05-22  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕獨台會創辦人史明高齡99歲，長期以來關注社會議題的他，近日因身體不適住院靜養，讓許多關心他的人在臉書PO文表示擔憂。不過，史明今天在臉書上寫下「好哩加在、嘸代誌」報平安。

史明三天前入院時在臉書上說：「到達台北，進廠維修。」讓許多網友十分焦急，紛紛留言要他保重身體、多休息，史明則以「佝僂的身軀，禁錮不住獨立的思想、自由的意志」來感謝大家的關心。

今天他開心的PO文宣布：「好哩加在嘸代誌，平安過關。A用a出院囉！灑花。」

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