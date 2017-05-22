| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口長庚接駁車出「撞」況 8名乘客送醫 太魯閣天祥路段坍方 阻斷雙向交通 一度重現「2」字頭 新台幣午盤30元大關失而復得
 首頁 > 生活

故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光

故宮今早在立法院公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，顯示在10點16分時，展櫃尚未有異狀，現場有三位遊客，但幾秒鐘之後移到銅鏡處發現展櫃門鬆脫，三位遊客立即通知現場安全人員到場處理。（記者凌美雪翻攝）

2017-05-22  11:04

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮今早在立法院公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，顯示在10點16分時，展櫃尚未有異狀，現場有三名遊客於幾秒鐘之後移到銅鏡處發現展櫃門鬆脫，三名遊客立即通知現場安全人員到場處理，工作人員抵現場時約為10點20分，立即拉起封鎖線，由駐警隊及管理員在現場執行戒護，安管人員通知策展人到場檢查展櫃鎖，同時通報主秘及院長，經檢查展品無異狀，11點24分展櫃上鎖後，11點35分撤離紅龍，重新開放民眾參觀。

立法委員責成故宮針對此「五二一」事件提出詳細專案報告，另須提出未來改善計畫。

廣告
  • 故宮今早在立法院公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，顯示在10點16分時，展櫃尚未有異狀，現場有三位遊客，但幾秒鐘之後移到銅鏡處發現展櫃門鬆脫，三位遊客立即通知現場安全人員到場處理，工作人員抵現場時約為10點22分。（記者凌美雪翻攝）

    故宮今早在立法院公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，顯示在10點16分時，展櫃尚未有異狀，現場有三位遊客，但幾秒鐘之後移到銅鏡處發現展櫃門鬆脫，三位遊客立即通知現場安全人員到場處理，工作人員抵現場時約為10點22分。（記者凌美雪翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 展櫃 展櫃異常 故宮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.