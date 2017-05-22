故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光

故宮今早在立法院公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，顯示在10點16分時，展櫃尚未有異狀，現場有三位遊客，但幾秒鐘之後移到銅鏡處發現展櫃門鬆脫，三位遊客立即通知現場安全人員到場處理。（記者凌美雪翻攝）

2017-05-22 11:04

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮今早在立法院公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，顯示在10點16分時，展櫃尚未有異狀，現場有三名遊客於幾秒鐘之後移到銅鏡處發現展櫃門鬆脫，三名遊客立即通知現場安全人員到場處理，工作人員抵現場時約為10點20分，立即拉起封鎖線，由駐警隊及管理員在現場執行戒護，安管人員通知策展人到場檢查展櫃鎖，同時通報主秘及院長，經檢查展品無異狀，11點24分展櫃上鎖後，11點35分撤離紅龍，重新開放民眾參觀。

立法委員責成故宮針對此「五二一」事件提出詳細專案報告，另須提出未來改善計畫。