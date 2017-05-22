北市芝山岩景觀管制 正反兩方向市長陳情
芝山岩周邊4個里里民，22日赴議會向台北市長柯文哲陳情限高政策，希望能退回，以維護權益。（記者張嘉明攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市都發局提出「芝山岩地區景觀管制計畫」草案，芝山岩周邊將限高，引發部分居民反對，要求市府將違法限高撤回，但另一方面，環保、文資及都市團體支持維護景觀，希望維護芝山岩景觀。今天上午兩派人馬均到市政府及議會遞交陳情書給台北市長柯文哲，支持限高方希望市長挺住，反對限高方要求懸崖勒馬，因警力將兩派人馬隔開，因此並未擦槍走火。
反對景觀管制的福志里、芝山岩反景觀管制自救會及雨農市場都更委員會表示，該案違反《都市計畫法》第27條第1項規定，缺乏法源依據，早有被最高行政法院駁回前例，但都發局仍畫定如此大範圍，無限上綱曖昧不明的「景觀」價值，限制居民財產權，不符合比例原則；且計畫將擴大地區建蔽率至60%，犧牲芝山岩下居住品質，造成社區空間擁擠，也將使老舊社區都更管道僅剩實行難度最高的自力更新一途。
而聲援退回限制案的議員有陳建銘、潘懷宗、汪志冰及何志偉等。陳建明說，到處都在環境解嚴的同時竟然在芝山岩周邊還要做限高管制，他認為機場周邊有限高很合理，因為擔心被飛機撞到，「我們這邊有飛機嗎？」他也向支持限高方嗆聲，盼媒體去問對方家住在哪裡，「如果他們家不住在我們周邊，他們跑來這邊要求限高，就像是要焚化爐去蓋在別人家一樣，有道理嗎？」
汪志冰表示，之前是支持限高、維護芝山岩的景觀，但她認為應該是個案討論，也就是送到台北市都市設計審議委員會做個案討論，不是800公尺一刀劃下去，影響4個里，將近1萬戶的住戶，自己立場並沒有變，希望北市府不要放任兩派人馬繼續衝突。
而支持維持限高的芝山岩永續聯盟、民陣、OURs 專業者都市改革組織等也在市府大樓前召開記者會，表示柯市府勇於訂定芝山岩景觀管制之限高都市計畫，惟此一限高計畫卻遭有心人士批評為「限高影響都更權益」，應該堅持原來的專業與公益立場，不應屈服於民粹挾持與只顧建商利益。
關心維持限高的議員周柏雅、顏若芳與支持方接觸。周柏雅表示，芝山岩是台北市的綠寶石，不可能馬上蓋高樓把它擋住，呼籲都委會應該繼續保持周邊景觀管制計畫，他也說他剛剛有與柯文哲說，「文化景觀的管制很基本的」，但不曉得有沒有聽進去。
根據「芝山岩地區景觀管制計畫」草案，管制區範圍面積103.84公頃，分為第1、2、3影響區，第1影響區高度限制30公尺；第2影響區高度限制38公尺，而影響區建蔽率均從45%放寬至60%；第3影響區為雙溪以南部分，雨農路兩側須退縮至少4公尺的無遮簷人行道，以劍潭山做量體管制依據。
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標題：北市芝山岩景觀管制 正反兩方向市長陳情
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