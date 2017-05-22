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醫病》強國男吃辣便秘 酒瓶塞肛送醫急救

2017-05-22  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東中山1名李姓男子，日前與友人比賽吃辣後，隔天嚴重便秘，突發奇想將直徑5公分的粉紅色酒瓶塞肛通腸，不料，卻卡住小菊花，「不可自拔」，醫師見狀驚呼，「絕對是超水準的發揮」！

綜合媒體報導，李男痛到受不了，趕緊赴醫求診。醫師檢查發現，他肛門腫脹、有異物，李男才坦承，因大不出來，聽信偏方，拿酒瓶插入屁眼，之前試過幾次都沒事，沒想到這次卻卡住，情急之下，只好先持螺絲與鐵槌敲破酒瓶底部，讓糞便排出，但肛門內仍殘留部分碎片，嚇得直呼以後不敢了！所幸手術很成功。

醫師透露，手術過程中，需維持均衡拉力，若力道拿捏不當，酒瓶又會被吸進去，技巧一定要夠好，才能順利將碎片清出體外。

醫師驚呼，這「絕對是超水準的發揮」！正常人的直腸直徑約2至3公分，擴張程度有限，但酒瓶直徑長5公分，他竟能捅進去。

通腸另一案例 男子拿50公分黃鱔通腸險送命

強國另一特殊案例也不可思議，上月廣州市有名49歲男子，拿50公分黃鱔通腸，差點連命都沒了，因此醫師提醒，若便秘情況嚴重，應立即就醫，不要亂用藥、勿信偏方或亂塞東西。

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  • 中國1名男子，日前與友人比賽吃辣，隔天嚴重便秘，勿信偏方將直徑5公分的粉紅色酒瓶塞肛通腸。（圖翻攝自「騰訊網」）

    中國1名男子，日前與友人比賽吃辣，隔天嚴重便秘，勿信偏方將直徑5公分的粉紅色酒瓶塞肛通腸。（圖翻攝自「騰訊網」）

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