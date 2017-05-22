虎航爆機師在機上睡覺 民航局長：不會放縱

台灣虎航流出機師在機上睡覺照片。（匿名檢舉人提供）

2017-05-22 09:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣虎航爆出副機師長期蒐證正機師在航班起飛後睡覺，有違反飛安之虞。民航局局長林國顯表示，正副機師飛行時應互相提醒，避免打盹情形發生；民航局已深入調查，絕對不會放縱。

林國顯表示，該副機師拍的照片並沒有很明確，會先要求航空公司深入調查，民航局也會同步調查，若情節屬實會處分台虎，同時要求對所有機師、空服員和維修都要加強管理。

林國顯說，正副機師執行飛行任務時應相互提醒，若正機師有狀況將駕駛責任交給副機師，副機師碰到問題應立即向民航局反映，不應累積1年才處理。

民航局也表示，從案例中看來並非個案，民航局將調查這3名機師，查清後不排除對台虎懲處60~300萬元。

另遠航本月兩度出現空服員集體請假導致航班取消，外界擔心是否會影響端午連假離島疏運。林國顯也表示，針對端午離島疏運已向立榮、華信和遠航強調飛機要維持在最佳狀態，今年澎湖運能增加10%，金馬地區也增加3%以上。

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