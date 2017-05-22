機師值勤疑似打瞌睡 虎航證實確有此事

針對旗下副機師爆料證機師執勤打盹，虎航證實確有此事，正配合民航局調查。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-05-22 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣虎航有一名副機師向媒體爆料8名正機師在航班起飛後打盹、睡覺，並拍下照片佐證，8位機師中5人在職、3人離職。民航局指出，查證後會視情節輕重進行處置，虎航今日上午也出面證實確有此事。

根據《聯合報》報導，虎航發言人林俊男指出，爆料副機師是本國籍副機師，目前已停職接受調查，在調查過程中，該名副機師承認拍下照片，但並未說明拍攝目的。林俊男提到，由於拍攝時間是1、2年前，正機師也不知道是何時、何種情況下被拍。

林俊男表示，這幾張正機師睡照中僅有3張可以從機艙內看到天空，虎航也訪談了這3名現任機師，這些照片的時間點及環境已經「不可考」，可能是先閉眼，等等還要做些什麼，所以現階段只能配合民航局調查。

民航局則強調，正副機師飛行時不應打盹、睡覺，正副駕駛員要相互提醒，因此爆料的副機師未盡到叫醒正機師責任也極為不當，若查證屬實，不排除對台灣虎航開罰60萬元至300萬元不等金額。