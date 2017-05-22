大蒜、洋蔥抗癌？ 營養師：爆香過頭易致癌
2017-05-22 09:28
有媒體報導指出，國內營養師分析，用大火高溫爆香大蒜與洋蔥，反而會使邊緣焦化產生致癌物。（資料照，記者林彥彤攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大蒜、洋蔥常被民眾視為防癌的養生食物，很多人更會以油鍋爆香料理大蒜、洋蔥，但有媒體報導指出，國內營養師分析，大蒜與洋蔥並不是適用於每一項料理或烹調方式，尤其是用大火高溫爆香，反而會使邊緣焦化產生致癌物。
據《中國時報》報導，大蒜與洋蔥能降低人體內部的亞硝酸鹽含量，但卻會隨著烹調方式改變本質，國內有營養專家指出，大蒜、洋蔥經由大火高溫爆香後，會使邊緣焦化而容易產生致癌物，建議民眾縮短爆香時間或盡量用水煮和涼拌方式，才不會將致癌物吃進體內。
報導也提到，雖然大蒜好處相當多，但有中醫卻認為，大量食用大蒜恐會傷肝損眼，可能會出現視力下降、耳鳴、頭重腳輕、記憶力減退等不適症狀。
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