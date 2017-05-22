| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
 首頁 > 生活

大蒜、洋蔥抗癌？ 營養師：爆香過頭易致癌

有媒體報導指出，國內營養師分析，用大火高溫爆香大蒜與洋蔥，反而會使邊緣焦化產生致癌物。（資料照，記者林彥彤攝）

2017-05-22  09:28

〔即時新聞／綜合報導〕大蒜、洋蔥常被民眾視為防癌的養生食物，很多人更會以油鍋爆香料理大蒜、洋蔥，但有媒體報導指出，國內營養師分析，大蒜與洋蔥並不是適用於每一項料理或烹調方式，尤其是用大火高溫爆香，反而會使邊緣焦化產生致癌物。

據《中國時報》報導，大蒜與洋蔥能降低人體內部的亞硝酸鹽含量，但卻會隨著烹調方式改變本質，國內有營養專家指出，大蒜、洋蔥經由大火高溫爆香後，會使邊緣焦化而容易產生致癌物，建議民眾縮短爆香時間或盡量用水煮和涼拌方式，才不會將致癌物吃進體內。

報導也提到，雖然大蒜好處相當多，但有中醫卻認為，大量食用大蒜恐會傷肝損眼，可能會出現視力下降、耳鳴、頭重腳輕、記憶力減退等不適症狀。

廣告
  • 國內有營養專家指出，大蒜、洋蔥經由大火高溫爆香後，會使邊緣焦化而容易產生致癌物，建議民眾縮短爆香時間，才不會將致癌物吃進體內。（資料照，記者吳亮儀攝）

    國內有營養專家指出，大蒜、洋蔥經由大火高溫爆香後，會使邊緣焦化而容易產生致癌物，建議民眾縮短爆香時間，才不會將致癌物吃進體內。（資料照，記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 大蒜 洋蔥 爆香 致癌 醫療資訊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：大蒜、洋蔥抗癌？ 營養師：爆香過頭易致癌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.