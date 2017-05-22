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稀有多產！南投縣長林明溱兒媳將生第五胎

南投縣長林明溱（圖）兒媳將生第五胎。（資料照，記者張協昇攝）

2017-05-22  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣生育率節節下降，多子家庭成為稀有，但是，南投縣長林明溱就是這稀有家庭中的一員，他的媳婦在今年暑期將要生下第五胎，讓他好樂。

《聯合報》報導，林明溱大兒子已育3男1女，今年暑假家裡會再增1個小寶寶，夫妻倆都很愛孩子，身為老師的林明溱大媳，每天下班就會親自幫小孩洗澡、餵小孩吃飯。由於照顧4個小孩實在太累，2年前搬進縣長公館，白天就是林明溱太太幫忙帶孩子。

林明溱這個縣長爺爺當得很樂，每天早上7點就騎機車戴大孫子去學校上課，學校老師也從沒認出那個頭戴安全帽的縣長，下班後若是沒跑行程就抱小孩子在家旁邊散步，有時還會自得其樂哼唱催眠曲，哄孫子睡覺。

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