台灣虎航有「柯南」花1年蒐證機師邊飛邊睡

台灣虎航。示意圖（資料照）

2017-05-22 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣虎航被媒體踢爆，正機師在航班起飛後打盹或睡覺，揭發違反飛航安全的爆料者竟是虎航副機師。民航局表示，將查證後會視情節輕重進行處置。

《蘋果日報》報導，爆料的副機師花了1年時間蒐證，陸續拍到8名正機師在航班起飛後打盹、睡覺的照片。台灣虎航表示，8名機師中5名還在職，其他3人已離職。

報導指出，民航局表示，8張照片中僅有3張疑似機師在打盹、睡覺，民航局將調查這3名機師，若查證屬實，不排除對台灣虎航開罰60萬元至300萬元不等金額。

民航局強調，正副機師飛行時是不應打盹、睡覺，正副駕駛員要相互提醒，避免發生，爆料的副機師未盡到叫醒機師責任也極為不當。