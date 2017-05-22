日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
2017-05-22 07:40
台女因卡刷不過，與店員發生爭執。（圖取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕網友爆料，有台灣女遊客到日本遊玩，到店家消費時刷卡刷不過，竟怒罵協助翻譯的中國籍女店員，態度囂張引發網友撻伐。
網友在「爆料公社」指出，在日本神戶有台灣人欺負中國籍翻譯，有點誇張，爭執起因是台灣遊客卡沒錢，卻說是機器問題，中國店員充當翻譯協助，台灣遊客卻不讓她說話，還要她滾，網友怒批「台灣人在日本當奧客」。
影片中可以看見，台灣女遊客態度囂張，對話過程中中國店員說你都不給我說話機會，台灣遊客態度強硬回「你不要廢話」。中國店員還說您是顧客，我們把你當上帝一樣來服務，台灣遊客回「屁，跟我講重點，不要一直跟我講廢話」。
該台灣遊客一直堅持不是自己卡的問題，還說中國店員不文明，中國店員被講到快崩潰，直說對不起，「那您可以不買」，台灣遊客則怒嗆「妳兇屁呀」，還叫對方滾。
影片曝光網友群起砲轟，有人直批「各位真的不是卡的問題 是她的腦有問題」、「丟臉丟到國外」，有人則認真分析，「妳搞不清楚信用卡在國外確實有些地方可以刷而有些地方是刷不過的...」也有人推測「我看是卡不能刷腦羞成怒吧～」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 習近平賀電晚到1.5小時 中共說之前有人向北京告狀…
- 健保高薪低保 最高一年少繳7萬保費
- 逾千失愛少女 慈懷園陪伴重生
- 竹南火車站停車 前後站收費不同
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒
- 《北市》公宅不配售一樓 懼高症地主怨
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 穗花棋盤腳將盛開 五結帶賞花
- 政府推創新 7類人力需求旺
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 季後賽11連勝 勇士聽牌
- 瞞著老公夾娃娃 妻挨告通姦無罪
- 來自天方的仙工 故宮南院展南亞美玉
- 賭博網站 2週吸金上億
- 15歲少女派對喝醉 讓人在乳溝刺男性生殖器圖案
- 補強完工／浮洲合宜宅A3區 下月拿到使照
- 新竹競走女孩 扭出台灣第一金
- 雙B跑車揪團飆速 「開320還被超車」
- 世衛年耗60億出差費 陳馮富珍挨批奢華
- 與認養人相見歡 扶輪之子好感恩
- 基隆海洋老鷹嘉年華 大木偶先亮相
- 中國共享單車崛起 老車廠面帶愁容
- 川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
- 周興哲開唱兼慶生 金曲遺「豬」明年再戰
- 被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教
- （影音）要求狂野又自然 54歲阿湯哥墜機撞牆自己上
- 加賽1分氣走南韓 台灣混雙神射奪金
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教
- 江辰晏投7場 本季仍未開胡
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 台南》路跑強碰會考 延後起跑解圍
- 中彈報獎被打槍 小隊長臉書討公道
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 陳時中:盼盟友努力形成國際壓力
- 維納斯的呢喃（5／22～5／28）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分