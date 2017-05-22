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日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」

台女因卡刷不過，與店員發生爭執。（圖取自爆料公社）

2017-05-22  07:40

〔即時新聞／綜合報導〕網友爆料，有台灣女遊客到日本遊玩，到店家消費時刷卡刷不過，竟怒罵協助翻譯的中國籍女店員，態度囂張引發網友撻伐。

網友在「爆料公社」指出，在日本神戶有台灣人欺負中國籍翻譯，有點誇張，爭執起因是台灣遊客卡沒錢，卻說是機器問題，中國店員充當翻譯協助，台灣遊客卻不讓她說話，還要她滾，網友怒批「台灣人在日本當奧客」。

影片中可以看見，台灣女遊客態度囂張，對話過程中中國店員說你都不給我說話機會，台灣遊客態度強硬回「你不要廢話」。中國店員還說您是顧客，我們把你當上帝一樣來服務，台灣遊客回「屁，跟我講重點，不要一直跟我講廢話」。

該台灣遊客一直堅持不是自己卡的問題，還說中國店員不文明，中國店員被講到快崩潰，直說對不起，「那您可以不買」，台灣遊客則怒嗆「妳兇屁呀」，還叫對方滾。

影片曝光網友群起砲轟，有人直批「各位真的不是卡的問題 是她的腦有問題」、「丟臉丟到國外」，有人則認真分析，「妳搞不清楚信用卡在國外確實有些地方可以刷而有些地方是刷不過的...」也有人推測「我看是卡不能刷腦羞成怒吧～」。

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  • 網友不滿台灣遊客當奧客，上網爆料。（圖取自爆料公社）

    網友不滿台灣遊客當奧客，上網爆料。（圖取自爆料公社）

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