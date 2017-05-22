今、明兩天西半部高溫 吳德榮：明午後恐雷陣雨
2017-05-22 08:04
前氣象局預報中心主任吳德榮指出，明天下午大氣不穩，午後雷陣雨活躍，類似的天氣型態將持續到這個週末，直到下週一才恢復穩定。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）天氣各地大多為多雲到晴，西半部高溫可達32度。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，明天（23日）下午大氣不穩，各地午後雷陣雨活躍，類似的天氣型態將持續到這個週末，直到下週一（29日）才恢復穩定。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今、明兩天西半部白天悶熱，最高溫可達32度以上，明天上半天為多雲時晴，下午大氣不穩定，午後雷陣雨活躍，影響範圍擴大，不分山區、平地皆有發生機率。週三（24日）鋒面接近，氣溫仍偏高，午後有雷陣雨，傍晚起至週四（25日）鋒面抵達並南下，將帶來局部性陣雨、雷雨，中部以北有較大雨勢，天氣稍轉涼。
貼文還說到，週五（26日）鋒面滯留巴士海峽，東半部、南台灣、中部山區仍有局部陣雨，北部天氣好轉，但午後仍有降雨機率，週六（27日）天氣不穩，有明顯午後陣雨或雷雨。週五、六氣溫回升，西半部白天略感悶熱，週日（28日）微弱波鋒面通過，北部、東半部局部雨，下週一、二（30日）天氣恢復穩定，西半部多雲時晴、東半部有局部短暫雨。
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