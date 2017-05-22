多雲到晴山區有午後雨 週三起鋒面來襲
2017-05-22 06:26
中央氣象局指出，今天（22日）天氣各地大多為多雲到晴，西半部高溫可達32度。（資料照，記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）天氣各地大多為多雲到晴，西半部高溫可達32度。氣象局預估，週三、週四（24日、25日）受到鋒面影響，天氣由北往南、由西往東將轉為有陣雨或雷雨的型態。
氣象局表示，今天天氣大致穩定，各地大多為多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，中午過後在西半部山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，西半部高溫大多在30至32度，東半部高溫約27至29度。
氣象局預估，週二（23日）風向各地氣溫仍偏高，東半部有零星降雨，西半部地區則有午後熱對流所造成的降雨。週三、週四（24日、25日）受到鋒面影響，天氣由北往南、由西往東將轉為有陣雨或雷雨的型態。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|25 ~ 33
|27 ~ 35
|29 ~ 33
|25 ~ 30
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）
今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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