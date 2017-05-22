| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...

2017-05-22  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕你居住的縣市空氣品質如何呢？有網友引用環保署資料進行統計，製作了「2014~2016年的各縣市PM2.5年平均統計」，指出2016年的PM2.5平均濃度排名是雲林縣最差，台東縣最好，不過離島的金門和連江的PM2.5平均濃度，卻比台灣本島許多縣市高，該名網友便酸說：「金門和連江最倒楣，境內沒啥工廠，受到祖國汕液的影響。」

PTT有鄉民引用環保署測站資料進行統計PM2.5（μg/m3）年平均濃度，發現2016年雲林縣達到了28.2，嘉義市27.3居次，第三名的高雄市則是六都中最差，數據為26.6，再來依序為台南、南投、嘉義縣、金門。

而最優良的縣市為台東縣9.1，宜蘭10.6緊追在後，再來則是花蓮、基隆、竹市、澎湖和北市。

在22個縣市中，金門排在第7，連江排在第10，都是PM2.5平均濃度嚴重的前段縣市，該名網友酸說：「金門和連江最倒楣，境內沒啥工廠，受到祖國汕液的影響。」

該篇統計也引發討論，網友認為「雲林六輕工業區，高雄石化工業區，完全不意外」、「前四名，雲嘉高南...」、「東部果然空氣好」、「台南有南科，空氣品質差不意外」。

廣告
  • 網友統計指出，2016年的PM2.5年平均濃度是雲林縣最差。（資料照，記者林國賢攝）

    網友統計指出，2016年的PM2.5年平均濃度是雲林縣最差。（資料照，記者林國賢攝）

  • PTT鄉民引用環保署的測站資料進行統計。（圖擷取自PTT）

    PTT鄉民引用環保署的測站資料進行統計。（圖擷取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PM2.5 空品 空氣品質 細懸浮微粒（PM2.5）
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.