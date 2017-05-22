各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
2017-05-22 00:21
〔即時新聞／綜合報導〕你居住的縣市空氣品質如何呢？有網友引用環保署資料進行統計，製作了「2014~2016年的各縣市PM2.5年平均統計」，指出2016年的PM2.5平均濃度排名是雲林縣最差，台東縣最好，不過離島的金門和連江的PM2.5平均濃度，卻比台灣本島許多縣市高，該名網友便酸說：「金門和連江最倒楣，境內沒啥工廠，受到祖國汕液的影響。」
PTT有鄉民引用環保署測站資料進行統計PM2.5（μg/m3）年平均濃度，發現2016年雲林縣達到了28.2，嘉義市27.3居次，第三名的高雄市則是六都中最差，數據為26.6，再來依序為台南、南投、嘉義縣、金門。
而最優良的縣市為台東縣9.1，宜蘭10.6緊追在後，再來則是花蓮、基隆、竹市、澎湖和北市。
在22個縣市中，金門排在第7，連江排在第10，都是PM2.5平均濃度嚴重的前段縣市，該名網友酸說：「金門和連江最倒楣，境內沒啥工廠，受到祖國汕液的影響。」
該篇統計也引發討論，網友認為「雲林六輕工業區，高雄石化工業區，完全不意外」、「前四名，雲嘉高南...」、「東部果然空氣好」、「台南有南科，空氣品質差不意外」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： PM2.5 空品 空氣品質 細懸浮微粒（PM2.5）
生活‧本日最多瀏覽
- 獨家》扯！故宮展櫃門戶大開 珍貴銅器外曝
- 會考國文、作文首見圖表題 好鮮
- 吃過糖果粽嗎？ 橫山國小創意粽環島義賣做愛心
- 《謠言終結站》打排卵針會罹卵巢癌? 醫師：不會啦
- 全台僅存日治相撲場 7月重現桃園大溪
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被渣男菸燙+拍裸照 名嘴癡喊：他是愛我的！
- 攜毒闖關？華航空姐喊冤
- 〈看門道評味道〉桂竹筍鮮品嘗
- 記者出身 博明關切台媒被中國收買
- 亞洲U23錦標賽》台灣女排強心臟 粉碎日一局未失神話
- 爸媽頒獎賀千安 王勝偉神預測
- 【感覺紀事簿】頂上攻防
- 柯拆公園圍籬 2處「動不了」
- 宜縣14校接力舞展 6.4登場
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 老師請假7年 新校長沒見過
- 微波煮死烏龜Po網炫耀 母女挨批還嗆網友
- 挺台參與WHA 友邦曾與世衛官員爆舌戰
- 曾沛慈開唱秒殺 放話十八般武藝謝票
- 張兆志520再婚 套牢小13歲新娘
- 國企南向換投保 台商更安心
- 中職》奪生涯700勝 洪總：家人是他最大的支持
- 《媽媽咪呀！》拍續集 梅姨率2王再飆金嗓
- 與攤商達成共識 西市場修復動工
- 自由廣場》6681個無國籍棄養孩童
- 是接吻高手嗎 孔劉說完答案大笑
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 〈生活停看聽〉愛上寫字 樂趣無窮
- 花壇槍擊案 嫌犯48小時後就擒
- 《Kingsmill錦標賽》龔怡萍抓老鷹 升上第3
- 復古桌遊彰縣府做莊 阿公阿嬤上牌桌
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 直擊！觀眾7度鼓掌 《神力女超人》試映獲滿堂彩
- 【愛的感謝狀】我就要離開了
- 海巡隊員超猛！ 見民眾跳港自殺 直接下海救人
- 大鶴曾被瑤瑤賞臭臉 《通靈》劇組私下封她「臭臉王」
- 【人生小景】老朋友
- 〈失格戀人〉被情緒勒索的 暴力愛情
- 大菜市的興衰
- 環局長嗆環署 柯挺自家人
- 二軍首轟隔天…申皓瑋一軍敲首安！
- 總統涉貪 巴西今全國大示威
- 乾淨保麗龍 苗縣環局建議回收
- 南門護理之家災後 心理重建啟動
- 星期專論》人民失望的一年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分