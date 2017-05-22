各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...

2017-05-22 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕你居住的縣市空氣品質如何呢？有網友引用環保署資料進行統計，製作了「2014~2016年的各縣市PM2.5年平均統計」，指出2016年的PM2.5平均濃度排名是雲林縣最差，台東縣最好，不過離島的金門和連江的PM2.5平均濃度，卻比台灣本島許多縣市高，該名網友便酸說：「金門和連江最倒楣，境內沒啥工廠，受到祖國汕液的影響。」

PTT有鄉民引用環保署測站資料進行統計PM2.5（μg/m3）年平均濃度，發現2016年雲林縣達到了28.2，嘉義市27.3居次，第三名的高雄市則是六都中最差，數據為26.6，再來依序為台南、南投、嘉義縣、金門。

而最優良的縣市為台東縣9.1，宜蘭10.6緊追在後，再來則是花蓮、基隆、竹市、澎湖和北市。

在22個縣市中，金門排在第7，連江排在第10，都是PM2.5平均濃度嚴重的前段縣市，該名網友酸說：「金門和連江最倒楣，境內沒啥工廠，受到祖國汕液的影響。」

該篇統計也引發討論，網友認為「雲林六輕工業區，高雄石化工業區，完全不意外」、「前四名，雲嘉高南...」、「東部果然空氣好」、「台南有南科，空氣品質差不意外」。