桃園電影節閉幕 台灣獎－紀錄片得獎名單揭曉
2017-05-21 23:14
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園電影節今天下午在中壢區星橋國際影城閉幕，並揭曉首屆「台灣獎─紀錄片徵件競賽」得獎名單進行頒獎典禮，桃園市長鄭文燦頒獎表示，此次競賽共15部紀錄片進入決選，共同競爭首獎、評審團大獎、評審團特別獎及桃園市民獎，分別可獲50萬、30萬、15萬及10萬元獎金，以及由大溪木藝文化資產保存藝師藍偉文專為台灣獎設計製作的獎盃1座。
「台灣獎─紀錄片徵件競賽」評選結果，《黑熊森林》（李香秀）獲得台灣獎首獎；《翡翠之城》（趙德胤）獲得評審團大獎；《不即不離》（廖克發、諶靚蓮）獲得評審團特別獎；《再見 可愛陌生人》（阮金紅、蔡崇隆）獲得桃園市民獎。
鄭文燦表示，影視產業的輔導發展是市府重點政策，除將每年的影視補助提高到2000萬元，設立紀錄片工作坊，持續培育人才，輔導劇本寫作及影像編排外，市立圖書總館未來將附加大型電影院，也責請教育局增加預算，強化影像教育，讓電影成為一種閱覽，豐富孩子的視野。
值得一提的是，結合桃園市家長會長協會、國巨洋傘公司、桃園8個扶輪社（桃園、經國、百齡、西北、大興、桃花源、鳳凰、和平）而組成的桃園電影節後援會，號召成員有錢出錢、有力出力當志工，共募集約35萬元，捐給偏鄉相對較弱勢的國小學子逾1800人包車到大江星橋欣賞適合的電影，希望電影文化能從小養成。
包括市府文化局長邱莊秀美、桃園電影節藝術總監吳乙峰、策展人游惠貞、評審團成員導演森達也、張贊波、夏雪莉、鴻鴻、楊索等重要影人均出席典禮。
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