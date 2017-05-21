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衛武營童樂節開賣1周售出7成 追加3檔作品3場次

2017-05-21  23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2017衛武營童樂節」將自7月起推出29場展演活動及工作坊，開賣1周門票售出7成，緊急追加3檔作品共3場，1名自閉兒母親前年帶孩子看完童樂節，身心變得開朗，去年卻搶不到票，今年一開賣就搶票，希望帶給孩子開心。

「衛武營童樂節」今年邁入第6年，以花露露的魔法實驗場為主題，將於7月1日至16日推出29場展演活動及工作坊，包括光影偶戲、黑光劇、音樂劇與肢體互動劇場等，帶領學童透過想像力、感官冒險等，開啟藝文與探索精神。

沒想到門票開賣才1周，熱賣售出高達7成，營運推動小組緊急與國內、外團隊協商，敲定國際節目《爆炸銀河系》、黑光劇《親親水族館》與全新創作阿卡貝拉音樂劇《小安、金剛與學舌鳥》3檔作品追加共3場。

值得一提的是，今年開賣首日接到1名自閉兒母親電話，她說，前年帶孩子第一次欣賞童樂節，孩子看完變得很開朗，去年再買卻搶不到票，今年開賣首日就打進來購票，暑假能讓孩子很開心，直呼太棒了!

召集人暨準藝術總監簡文彬表示，童樂節累積6年好口碑，成為衛武營重要品牌節目，今年還沒開賣就接到民眾電話詢問，帶給家庭與親子共享的表演藝文活動，讓每個年齡層都能參與，正是衛武營的核心價值。

市府教育局主秘游淑惠指出，每年童樂節邀請國內外團體，讓高雄處處開花，到處充滿驚喜，衛武營已經成為高雄藝術的發源地。

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  • 「衛武營童樂節」開賣1周售出7成，追加3檔作品共3場。（衛武營營推小組提供）

    「衛武營童樂節」開賣1周售出7成，追加3檔作品共3場。（衛武營營推小組提供）

  • 高雄在地學童與阿卡貝拉老師現場合演。（衛武營營推小組提供）

    高雄在地學童與阿卡貝拉老師現場合演。（衛武營營推小組提供）

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