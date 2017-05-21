翻轉「百事可樂」 廖慶華現代書藝金門展出

2017-05-21 23:23

〔記者吳正庭／金門報導〕國立東華大學藝術與設計學系主任廖慶華透過「解構」、「翻轉」加上「彩色」，把書法表現得更多元的63幅作品，今天起至6月1日在金門縣文化局展出。他說:「現代書藝是不拘任何形式與媒材的，靈機一動信手拈來即是最美的感動」。

雖然已有西班牙、日本個展及多次國內、外聯展的經驗，年過半百的廖慶華今天在「樂在其中的『章魚人』」現代書藝個展致詞時指出，有人問他回鄉辦展會不會緊張，廖坦言，並不緊張，但卻有點想哭，讓台下到場的親友都不禁莞爾。

廖慶華表示，若是有一點點藝術上的成績，應是承襲曾參與水頭村「得月樓」建築的外公、已故大匠師陳南山。

自許為「章魚人」的廖慶華說，從小熱愛運動，曾做過3年的網球教練，中學勤練書法與讀帖，大學主修哲學，碩士研究傳播藝術，博士拿的是設計學位，目前從事藝術創作，對事務廣泛充滿興趣就像八爪章魚。

廖慶華喜歡寫書法，高中就對漢隷古雅方嚴之美深深著迷，尤其「禮器碑」讓他的行草筆韻都帶有漢隷的影子，旁人視如枯槁的讀帖，他也能當做人生一大樂事，每每翻閱古人如行雲流水般的書法線條，就覺得那些點、橫、豎、撇、捺、鉤都跳出來與他「交流對談」，甚至到了「發奮忘食」、「樂以忘憂」的地步。

廖慶華的現代書藝不拘媒材，有一次削著太太拿給他的蘋果，發現落在水槽的蘋果皮好像一個「愛」字，他就用蘋果皮排了一個「愛」字，象徵兩人的情感、愛意。

廖慶華的現代書藝，受到副縣長吳成典肯定，金門縣書法學會前理事長陳添財也讚譽是「夢想中的書法」。

廖慶華用一筆畫寫下「百事可樂」，且是翻轉平躺，看來像是英文；他說，只是想表達人生有起伏高低、有上上下下，只要轉個信念，天天都可以是好日子，百事都可以很快樂。