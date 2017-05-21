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保育類小燕鷗桃園生蛋 國中生動手守護安全的家

二級保育類小燕鷗桃園生蛋。（記者李容萍攝）

2017-05-21  22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕春夏開始是候鳥們繁殖的季節，桃園沿海陸續進駐了數10隻二級保育類的野生鳥類—小燕鷗，牠們開始築巢繁殖；內壢國中學生今天前往觀察小燕鷗，為了守護小燕鷗，紛紛拿起黃布條寫下警語標示綁在入口圍籬，提醒民眾讓小燕鷗平安孕育下一代，留給牠們一個安全的家。

桃園市野鳥學會常務理事吳豫州指出，小燕鷗每年夏天從東南亞一路北上到台灣地區繁殖下一代，是台灣典型的夏候鳥之一，牠們偏好礫石地，生下的蛋與周邊礫石幾乎一樣，雖然保護下一代不會被天敵獵食，但卻可能因為人類進入繁殖區，不小心就把牠們的蛋踩破了，其中觀音及竹圍海邊，去年開始有大批小燕鷗築巢繁殖，數量都超過200隻，桃園儼然成為全台灣二級保育類小燕鷗最大的繁殖地。

這兩天已經有30幾隻小燕鷗報到，小燕鷗棲地不難發現常有釣客進進出出，內壢國中學生們頂著烈日實地觀察小燕鷗生態，小燕鷗當場也銜著魚，上演求婚記的畫面，透過望遠鏡讓同學留下深刻的印象，這是第一批，陸續第二批第三批，等到6月會更壯觀。

考量觀音區的繁殖地點地處觀塘工業區北側，桃園市野鳥學會也與中油協調，希望保留下這塊小燕鷗的重要棲地，若要在此地要開發，也必須要挪出另一塊棲地讓小燕鷗繁殖，但最好就是現址保留，不要動最理想。

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  • 二級保育類小燕鷗桃園生蛋，內壢國中學生為牠們掛上黃布條請命。（記者李容萍攝）

    二級保育類小燕鷗桃園生蛋，內壢國中學生為牠們掛上黃布條請命。（記者李容萍攝）

  • 二級保育類小燕鷗桃園生蛋，內壢國中學生為牠們掛上黃布條請命。（記者李容萍攝）

    二級保育類小燕鷗桃園生蛋，內壢國中學生為牠們掛上黃布條請命。（記者李容萍攝）

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