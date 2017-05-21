強化急重症、改善不合理給付 健保下半年撥款60億

2017-05-21 22:47

〔記者林惠琴／台北報導〕日前屏東縣護理之家發生火警，再次暴露急重症醫療缺乏的事實；為了強化急重症資源，衛福部健保署長李伯璋表示，今年健保已規劃60億元用於改善急重症，並且將一併調整長期以來醫界詬病的不合理給付，預計本月底會確認適用的醫療項目，下半年就可以實質調高支付。

新政府上任後，積極推動分級醫療，除了壯大基層，設法讓民眾回流基層院所外，也試圖改變醫學中心狂接門診的情況，回歸急重症任務醫院，因此李伯璋指出，今年健保總額有一筆60億元的額度，將用於提高部分急重症給付標準，希望大醫院不要再擔心治療急重症患者會虧錢而減少投入。

不過，李伯璋指出，要用60億元一口氣改變急重症的資源問題，坦言很不容易、根本不夠，且要完全把急重症與相關科別的其他醫療項目做切割，只調高急重症的給付，而不一併改善已存在的其他不合理給付，以目前醫界的生態來看，恐怕問題仍難獲得解決。

原本請各科提報需要調整支付標準的項目，最後計算金額高達200多億元，因此對於60億元的分配，考量彙集學會、醫學會討論，可能淪為各為各科爭取的情況，因此找來台大、馬偕、新光等多家醫院的院長，從醫院經營的宏觀角度思考，相信會更符合公平性。

李伯璋強調，關於60億元的分配，現已確定35%給外科、35%給內科、15%給小兒科、15%給婦產科，相關科別的急重症也涵蓋在內，至於具體調整支付標準的項目，有待相關專家於本月底開會討論後再訂定，預計今年下半年就可以實施，期待能夠逐步改變醫療環境。