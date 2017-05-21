| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

丈夫急病頓失支柱 暖警自掏腰包相助

2017-05-21  23:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名53歲的古姓婦人因丈夫日前接受心臟手術，家中經濟頓失，陷入困境，新莊警方勤區查訪時發現，立即替古婦向社會局及相關單位申請急難救助等補助，也自掏腰包購買米、沙拉油等民生用品相贈，助古家度過難關。

警方表示，古婦丈夫從事高勞力工作，是家中的經濟支柱，但日前因心臟血管問題進行緊急手術，所幸挽回一命，但開刀後仍有不短的復原路要走，無法繼續工作，家中經濟陷入困境，警方訪查發現古家處境急需協助，主動介入幫忙申請補助，更自行購買民生用品送到古家，盼能解燃眉之急，原先面對困境茫然無助的古婦看到員警關心，更有各單位關懷鼓勵，不斷致謝，並表示會與丈夫一同勇敢的面對、走過困境。

廣告
  • 警方自掏腰包相助婦人。（記者王宣晴翻攝）

    警方自掏腰包相助婦人。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 暖警
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：丈夫急病頓失支柱 暖警自掏腰包相助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.