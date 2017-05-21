丈夫急病頓失支柱 暖警自掏腰包相助

2017-05-21 23:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名53歲的古姓婦人因丈夫日前接受心臟手術，家中經濟頓失，陷入困境，新莊警方勤區查訪時發現，立即替古婦向社會局及相關單位申請急難救助等補助，也自掏腰包購買米、沙拉油等民生用品相贈，助古家度過難關。

警方表示，古婦丈夫從事高勞力工作，是家中的經濟支柱，但日前因心臟血管問題進行緊急手術，所幸挽回一命，但開刀後仍有不短的復原路要走，無法繼續工作，家中經濟陷入困境，警方訪查發現古家處境急需協助，主動介入幫忙申請補助，更自行購買民生用品送到古家，盼能解燃眉之急，原先面對困境茫然無助的古婦看到員警關心，更有各單位關懷鼓勵，不斷致謝，並表示會與丈夫一同勇敢的面對、走過困境。