全台僅存日治相撲場 7月重現桃園大溪

大溪中正公園要把相撲場建回來。（記者李容萍攝）

2017-05-21 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕「大溪相撲場」就快重現江湖了！

桃園市大溪中正公園建造於日治時期，位於大溪老街附近，是一個充滿歷史風味的百年老公園，近半年公園裡處處是圍籬，原來，中正公園正進行崖線步道整建及相撲場工程，預計7月完工，待完成驗收將安排日本橫綱（相撲力士的最高位階）來台表演，同時也會就近招募、訓練大溪國小「小小相撲」選手。

大溪中正公園建造於日治時期，當時建有大溪神社、忠魂堂、相撲場、公會堂等日式建築，昔日的神社後來改建為現在的超然亭，相撲場一度改成蓮花噴水池、95年間改建成為現今的表演廣場；由於此為全台僅存日治時期的相撲場架構，台灣相撲協會踏勘認為是「很棒的場地」，桃園市長鄭文燦指示市府觀光旅遊局積極推動將相撲場回復原貌，並獲贊助台灣相撲比賽的大金空調（DAIKIN）企業認養相撲場。

觀光旅遊局長楊勝評表示，相撲是1對1的運動項目，規則容易明白，而且一次即決勝負，讓這項運動迅速普及，2005年已經成為世界運動賽事的正式項目；大溪中正公園公廁旁的這座相撲場，日治時期是重要的空間，就設在當時神社旁高地，圓形的相撲場，周圍有4層座位，層層下凹，早期公學校學童在此地比試相撲，是大溪街的盛事，也是老一輩大溪人的共同記憶。

市府今年4月17至7月10日封閉圓形廣場設置相撲場，由大金企業贊助500萬元，於中央堆高成1個圓形土俵平台，與周邊4個看台結合，利用樹木供觀眾遮蔭，整體形成1個同心圓空間，重現舊時戶外相撲場場景，是絕佳的露天競技場及表演舞台，藉以串聯大溪老城區各景點，整體提升遊憩品質。

楊勝評說，大溪中正公園設施完善，有表演廣場與表演平台讓街頭藝人表演，一旁靠近大溪吊橋附近另發包增設升降梯、景觀步道、噴霧廊道等，如果再有復古的相撲場加持，絕對是個觀光賣點。