消防猛男窩小書桌 與學童玩桌遊學防災

2017-05-21 22:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市消防局第二大隊昨前往新莊四維路上的補習班，與國小學童一起玩防災桌遊，讓參與學童一邊突破遊戲關卡，一邊學習防災知識，寓教於樂，獲勝的學童還能獲得犀牛超人消防車，讓補習班內充滿笑聲，學童直呼：「還要繼續玩！」

新北市消防局第二大隊表示，此款桌遊將日常生活中的各種意外事件以詼諧俏皮的設計加上繪圖呈現，讓防火防災宣導不再枯燥無味，也更能讓學童吸收理解，遇到緊急事件能夠正確面對處理，目前接受學校、社區、公司行號申請預約防災桌遊，都會安排消防員前往宣導，每場桌遊的優勝者還能參加總冠軍賽，有機會贏走大獎，盼吸引更多民眾參與，學習防災知識。