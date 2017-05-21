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今晚至明晨 基隆北海岸、宜花山區大雨特報

中央氣象局今（21）日晚間10時發布大雨特報，提醒基隆北海岸及宜花山區，今晚至明晨留意局部大雨。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-21  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕大雨來了！中央氣象局今（21）日晚間10時發布大雨特報，提醒基隆北海岸及宜花山區，今晚至明晨留意局部大雨。

氣象局指出，受東北風影響，今晚至明晨，基隆北海岸、宜蘭地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。

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