台中市改標逾期鮑魚 出貨4縣市729.11公斤

中市清查涉改標問題鮑魚流向。（圖：衛生局提供）

2017-05-21 22:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局清查涉改標逾期鮑魚的宏碩海產公司產品流向，晚間最新統計業者自逾期時限4月29日後到5月18日間，共出貨給台中市及桃園、苗栗及南投縣8家餐廳、729.11公斤的冷凍鮑魚；但4縣市稽查後，現場均未查獲違規的冷凍鮑魚，究竟有多少逾期鮑魚已被民眾吃下肚？衛生局指出，因出貨明細未載明效期，尚無法釐清是否均是逾期貨，將持續追蹤及釐清事實，並將相關資料移請檢調偵辦。

台中市衛生局查獲宏碩海產涉改標逾期冷凍鮑魚事件爆發後，業者究竟進口多少量，有多少問題產品被吃下肚倍受關注，台中市衛生局指出，宏碩海產改標逾期冷凍鮑魚的原始有效日期分別是今年的4月29日及5月5日，兩批產品進口報驗輸入許可證明日期各是前年的5月28日及去年的5月16日，各進口6803公斤及1萬5840公斤，合計2萬2643公斤；18日現場查扣逾期冷凍鮑魚量為1萬2290.5公斤。

衛生局指出，因兩批產品各已進口銷售1到2年的時間，在有效期限前出售的鮑魚沒有疑問，當務之急是清查逾期改標後的售出情況。

為追流向，衛生局加緊清查，依據業者所提供下游出貨名單追查，該公司4月29日後共出貨給台中市兩家餐廳及桃園、苗栗、南投縣另6家餐廳，至晚間統計業者4月29日到5月18日的出貨明細資料，共出貨729.11公斤。

但究竟有多少逾期品已被吃下肚？衛生局指出，因出貨明細未載明效期，且4縣市稽查下游均未查獲相關產品，另部份業者甚至表示根本未向宏碩進貨或4月29日後雖有進貨，但未進貨鮑魚或蝦仁類，究竟出貨實況如何及出貨品是否均是逾期品，均有待進一步釐清。

衛生局指出，已要求負責人進一步提供資訊說明，持續追蹤及釐清事實，並將相關資料移請檢調偵辦。