吃過糖果粽嗎？ 橫山國小創意粽環島義賣做愛心
每顆獨一無二的糖果粽，除包進安全糖果還附贈一句好話。（橫山國小提供）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕你吃過糖果粽嗎？新竹縣橫山國小獨創愛心糖果粽，每年端午節前，親師生總動員「包粽」，並踏出校園，從新竹擴展到屏東等縣市，打算有一天完成環島義賣的夢想；愛心旅程20日前進南投日月潭，500顆粽全數賣光光，還有日本等遊客帶回國作紀念，義賣所得約兩萬元將全數捐贈陽光社會福利基金會。
橫山國小糖果粽發起人沈淑貞老師說，生命教育不只是在課堂上，更要落實在生活中；一開始，她帶學生繪製自己的粽葉，包自己喜歡的糖果，後來發現孩子的作品很特別，值得分享，因此除在校園舉辦跳蚤市場義賣，99年起決定踏出校園，展開糖果粽環島義賣之旅，迄今已邁入第8年，每年義賣款項都捐贈給不同的慈善機構。
糖果粽義賣首年從竹東市場開始，然後到內灣老街，再到新竹東門城、台北火車站、宜蘭蘭陽博物館，去年更遠赴屏東鵝鑾鼻公園及海洋生物博物館，今年則選定南投日月潭。
糖果粽結合多元創意教學。粽葉是由幼兒園到六年級的學生，在長條形的畫紙上精心繪製，每年不同主題，像是去年的粽葉主題是「海洋生物」，今年則是「日月潭的風俗文物」，學生們畫上貓頭鷹、九頭蛙、日月潭纜車及湖光山色等，因此每顆粽都是獨一無二的作品，特教學生也開心參與。
粽葉畫好後，由老師和家長指導學生折成粽子的形狀，將餡料—嚴選無色素、無香料、無防腐劑的安全糖果包進去，還附贈一句好話，如「一個微笑，一句好話，做個快樂的人生發球員」，最後再幫忙綁成一串串粽子。
20日一早，90名親師生搭乘遊覽車南下，在日月潭遊艇上、伊達邵碼頭及日月潭纜車站，穿上租來的原住民服飾定點表演，義賣每顆30元的糖果粽，陽光基金會的資深專員鄭蕙蓮現場分享心路歷程，吸引許多遊客熱烈響應。
有導遊買了一串粽掛在腰間沿途幫忙行銷，有伯伯買後又回捐義賣，有媽媽掏出1000元買3顆粽不找錢，還有日本、歐美國家的遊客，選購糖果粽打算帶回國與親友分享，認識台灣的傳統民俗也感受台灣人的熱情。
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橫山國小的糖果粽，餡料是嚴選無色素、無香料、無防腐劑的安全糖果包。（橫山國小提供）
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老師和家長熱心幫忙將糖果粽綁成一串串粽子。（橫山國小提供）
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橫山國小學生在長條形的畫紙上精心繪製自己的粽葉，依今年的主題「日月潭的風俗文物」，畫上貓頭鷹、九頭蛙、日月潭纜車及湖光山色等，每顆粽都是獨一無二的作品。（橫山國小提供）
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新竹縣橫山國小獨創愛心糖果粽，每年端午節前，親師生總動員「包粽」，並踏出校園，從新竹擴展到屏東、南投等縣市，打算有一天完成環島義賣的夢想。（家長提供）（記者廖雪茹攝）
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橫山國小的愛心旅程20日前進南投日月潭，遊客熱情響應，500顆糖果粽全數賣光光，義賣所得約2萬元將全數捐贈陽光社會福利基金會。（家長提供）
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橫山國小的愛心旅程20日前進南投日月潭，遊客熱情響應，500顆糖果粽全數賣光光，義賣所得約2萬元將全數捐贈陽光社會福利基金會。（家長提供）
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橫山國小義賣糖果粽所得全數捐贈陽光社會福利基金會，基金會資深專員鄭蕙蓮也現場分享心路歷程，吸引許多遊客熱烈響應。（家長提供）
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4名日本遊客選購橫山國小學童義賣的糖果粽，打算帶回國與親友分享，認識台灣的傳統民俗也感受台灣人的熱情。（家長提供）
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