桃園運動卡啟動 11家特惠場館運動有優惠
2017-05-21 21:50
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府規劃桃園運動卡計畫，將市民卡與運動課程、入場門票結合，補助23歲以上市民運動課程報名費以及門票優惠，今天啟動，23歲以上市民持市民卡至全市11家特約運動場館參加游泳、肌耐力等，即可享有優惠，市長鄭文燦說，持續培養市民運動習慣，讓運動成為市民特色。
市府體育局說，11家特約場館包含桃園區市立游泳池、威尼斯游泳池、大桃園保齡球館；中壢區新明國小游泳池、大崙游泳池；八德區八德游泳池、健康游泳池、焦點健身中心；楊梅區楊梅國中游泳池；龍潭區龍潭游泳工房；蘆竹區蘆竹羽球館，提供課程包含游泳、肌耐力與核心訓練、拳擊有氧、有氧飛輪、減重雕塑、空中瑜珈、保齡球、桌球、羽球等18種運項目共26個課程。
體育局說，23歲以上市民持市民卡到這些特約場館運動，就享有運動課程報名費5折優惠，還享有1年24次的半價門票優惠，若具身心障礙者獲年滿65歲等身分，課程報名費、門票則完全免費，此外還可建立個人運動管理帳戶，完整記錄運動消費及履歷資料。
鄭文燦說，讓市民喜歡運動是市府的政策目標之一，目前正推動包括3個體育園區、7個國民運動中心以及各式場館，要培養更多運動人口，讓運動成為桃園的重要特色之一。
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