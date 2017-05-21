學者稱公宅不影響房價 北投地主：不要再騙了！
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局今天於北投區中正高中舉辦北投區機一公宅基地說明會，當地民眾直說在該處興建公宅將會降低周邊房價，既使到場學者表示，根據實價登錄顯示房價不僅不會下跌，還會微幅上升，民眾立即對學者嗆聲，「不要再騙了！」。而也有地主到場反映士北科專案住宅問題，聲稱自己有懼高症不敢住高樓，但當時專案住宅1樓規劃社福設施，導致自己沒辦法抽到1樓，揚言地主都表明就是不給市政府蓋公宅，「那我們可以抗爭了喔！」
洲美里長蘇府庭表示，他知道公宅是一定要做，但他認為這個地點是不對的，「你這樣會影響周邊所有的房價」，認為生活水平落差太大，那麼房價一定跌。都發局總工程司羅世譽舉出，大龍峒公宅進駐至今，周邊房價仍維持1坪49萬元，顯示房價並不會因為公宅興建下跌。
而一同出席的政大地政學系助理教授江穎慧也指出，根據他們運用實價登錄去調查國宅、公宅附近房價，發現公宅周邊房價不僅不會下跌，還會稍微上漲。但此話一出，民眾直接嗆聲，「不要再騙了！」、「數據拿出來！」江穎慧回應，數據已經發布在學術期刊，「就算我有數據，大家不相信也是沒有用。」北投副區長李條凰出面緩頰，要互相尊重，「我們北投是有水準的人。」
而除了公宅議題外，也有民眾拿出區段徵收專案住宅到現場反映。一位地主在會中說，專案住宅1樓作為支援性服務設施，不提供配售外，並聲稱自己有懼高症卻沒有辦法選1樓的房子；更有人說，若市府要蓋公宅，就應該把所有社福設施集中到公宅，把1樓留給地主配售。地主會後直說，地主已全部發表示反對興建，接下來就要發動抗爭。
北投區機一基地位於福國路、承德路六段，預估興建地下3層、地上18層，提供362戶作為「只租不售」的公宅，將有消防局、日間身障機構及公共保母等公共設施。
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