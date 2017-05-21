揪甘心，里長號召志工包8000粒粽子助弱勢

蘆竹區南崁里長邱顯助（左一）為了讓里內弱勢團體、弱勢民眾過佳節，號召上百位志工包粽子，今天一一送到弱勢者手上。（記者邱奕統攝）

2017-05-21 22:41

〔記者邱奕統／桃園報導〕5月30日就是端午節了，蘆竹區南崁里長邱顯助為了讓里內弱勢團體、弱勢民眾過佳節，昨天號召上百位志工包粽子，花了一天時間包了8000粒粽子，今天一一分送給里內育幼院、弱勢團體與弱勢民眾等，市長鄭文燦也到場肯定，收到粽子的民眾紛紛豎起大拇指讚「里長揪甘心」。

邱顯助說，佳節將近，為了讓里內弱勢族群也能吃到好吃的粽子，過個佳節，昨天號召百位志工一起包粽子，大家從清晨5點多就開始洗米、洗粽葉、備料、包粽子，一直忙到下午手都沒停過，總算包好8000粒粽子。

他說，雖然大家忙得不可開支，但沒有一個人喊累，今天也來幫忙將粽子分送給里內獨居老人、育幼院、弱勢團體、低收與中低收入戶家庭等，很感謝志工的幫忙，讓愛心得以分送到有需要的人手上，也希望能拋磚引玉，喚起有能力的人幫助有需要的人。