故宮展櫃莫名打開 連夜全面巡查鎖具

2017-05-21 21:08

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮今天（21日）上午10點多左右，305展廳中國歷代銅器展有一個展櫃竟然被發現打開著，玻璃櫃裡面的銅器形同暴露於外，為確認文物是否有失竊或被調包，故宮隨即疏散遊客進行全面檢視。

故宮院長林正儀表示，發現展櫃打開後，展廳除隨即疏散遊客之外，作品器物處主管隨即前往檢查展品，確認作品固定沒有移動現象，作品本身也沒有異狀。進一步調閱監視器，檢視錄影帶前、後，都沒有人去故意打開，鎖也沒有被破壞痕跡，因此，並未報警。

但展櫃自動打開是否跟鎖老舊、民眾不小心碰到彈開有關？目前故宮正進行全館全面巡視檢查中，林正儀說，為確保所有展品安全，明天將會找鎖匠全面檢查淘汰，並會以内外雙鎖方式進行更新。