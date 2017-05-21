一根釘子都不用！木工廠推擴「榫卯」大受歡迎

銘木木工廠推廣木工榫卯工法自辦推廣活動，參加民眾體驗刨木。（記者黃淑莉攝）

2017-05-21 20:42

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南銘木木工廠數十年來堅持以傳統「榫卯」工法製造木器，為讓這項傳統工法能獲傳承，負責人李界煌自己籌畫木工推廣活動，吸引上百人參加，民眾踴躍程度連李界煌都嚇一跳。

銘木木工廠位在斗南明昌里二重溝，前身為篠田木器工廠，與日本篠田會社合作，由於日本其他會社也提出大量訂單，李界煌的父親李慶餘、伯父及叔叔等人於61年成立銘木木工廠，全盛時期工廠內有200多位木工師傅，隨著機械、其他仿實木發展，傳統木工被取代。

李界煌與哥哥李界洲從小耳濡木染，木工技藝超群，李界煌曾獲世界木工競賽冠軍，兄弟2人至今仍堅守傳統木工，李界煌接手銘木木工廠仍堅守傳統榫卯工法。

為傳承及推廣榫卯工法，李界煌今天在工廠舉辦首場木工推廣，現場有刨木、榫卯椅子組合等體驗，他還準備了檜木疊疊樂送給參加民眾。

刨木看似簡單，參加者體驗後才知不容易，有人使盡出力還是推不動刨刀，對於不需一根釘子只要把凸、凹處組裝好椅子竟能牢固，小朋友覺得好奇。

李界煌表示，榫卯工法最源自中華文化，連日本、韓國、越南等國的木構建築、家具都受榫卯工法影響，凸的部分稱「榫」、凹入部分則是「卯」，把凸、凹給合即稱榫卯，完全不需一根鐵釘，而且十分牢固。

李界煌指出，榫卯工法逐漸失傳，日本政府特別找出老師傳承該技藝，目前台灣的老師傅逐漸凋零，希望透過這次推廣活動讓民眾認識木工、榫卯工法，也希望政府能關心該傳統技藝。

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