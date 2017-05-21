| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今晚至明晨 基隆北海岸、宜花山區大雨特報
 首頁 > 生活

一根釘子都不用！木工廠推擴「榫卯」大受歡迎

銘木木工廠推廣木工榫卯工法自辦推廣活動，參加民眾體驗刨木。（記者黃淑莉攝）

2017-05-21  20:42

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南銘木木工廠數十年來堅持以傳統「榫卯」工法製造木器，為讓這項傳統工法能獲傳承，負責人李界煌自己籌畫木工推廣活動，吸引上百人參加，民眾踴躍程度連李界煌都嚇一跳。

銘木木工廠位在斗南明昌里二重溝，前身為篠田木器工廠，與日本篠田會社合作，由於日本其他會社也提出大量訂單，李界煌的父親李慶餘、伯父及叔叔等人於61年成立銘木木工廠，全盛時期工廠內有200多位木工師傅，隨著機械、其他仿實木發展，傳統木工被取代。

李界煌與哥哥李界洲從小耳濡木染，木工技藝超群，李界煌曾獲世界木工競賽冠軍，兄弟2人至今仍堅守傳統木工，李界煌接手銘木木工廠仍堅守傳統榫卯工法。

為傳承及推廣榫卯工法，李界煌今天在工廠舉辦首場木工推廣，現場有刨木、榫卯椅子組合等體驗，他還準備了檜木疊疊樂送給參加民眾。

刨木看似簡單，參加者體驗後才知不容易，有人使盡出力還是推不動刨刀，對於不需一根釘子只要把凸、凹處組裝好椅子竟能牢固，小朋友覺得好奇。

李界煌表示，榫卯工法最源自中華文化，連日本、韓國、越南等國的木構建築、家具都受榫卯工法影響，凸的部分稱「榫」、凹入部分則是「卯」，把凸、凹給合即稱榫卯，完全不需一根鐵釘，而且十分牢固。

李界煌指出，榫卯工法逐漸失傳，日本政府特別找出老師傳承該技藝，目前台灣的老師傅逐漸凋零，希望透過這次推廣活動讓民眾認識木工、榫卯工法，也希望政府能關心該傳統技藝。

相關影音

廣告
  • 銘木木工廠負責人李界煌向參加民眾介紹台灣木業發展及榫卯工法。（記者黃淑莉攝）

    銘木木工廠負責人李界煌向參加民眾介紹台灣木業發展及榫卯工法。（記者黃淑莉攝）

  • 參加木工推廣活動的小朋友一起挑戰檜木疊疊樂。（記者黃淑莉攝）

    參加木工推廣活動的小朋友一起挑戰檜木疊疊樂。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 木工 木工廠 李界煌 榫卯 銘木木工廠
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：一根釘子都不用！木工廠推擴「榫卯」大受歡迎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.