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100公里直排輪到墾丁 泰武孩子：一點都不累！

年紀最小的一年級謝政廷，志氣一點都不比大哥大姊們少。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-21  20:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東泰武國小18名孩童，20日穿著直排輪從學校出發，在志工陪伴下挑戰路溜到100公里外的墾丁大街，今天中午頂著烈日順利抵達，從未溜超過20公里以上的孩子們氣喘吁吁，看到湛藍大海卻大呼「我們不累，還要去玩水！」

挑戰活動在直排輪教練小龍及21名各地志工協助下，20日早上從泰武山上出發，路上經歷午後大雨襲擊，在楓港度過一夜，早上前往墾丁路上，又面臨超過30度高溫曝曬，卻沒人喊苦喊累，展現排灣族孩子驚人毅力。

協助百公里直排輪挑戰的志工老師韓聖芝表示，這項計畫從去年開始準備，在富邦原鄉藝術培力計畫支持下，曾到法國挑戰200公里路溜的直排輪高手小龍等人，一個月從台北南下兩天協助孩子訓練，經過近一年的訓練，上個月開始密集訓練，但除了挑戰到屏東市14公里外，都是在校內練習，百公里雖是首次挑戰，但出發前大家都很有信心。

挑戰隊伍中年紀最小的一年級謝政廷，志氣一點都不比大哥大姊們少，途中累到腿軟，卻堅持不要搭車休息，抵達墾丁時直央求著要去海邊玩水，教練小龍笑說，山上孩子大多沒到過墾丁玩水浮潛，這次挑戰也特別安排讓他們到海邊體驗，孩子們都相當期待。

韓聖芝指出，挑戰過程中感受到屏東人情味，有老爺爺感動孩子精神招待飲料，也有旅外泰武鄉親巧遇，熱情掏出身上所有現金給孩子補充涼水，墾丁員警還主動協助交通引導，這場挑戰打開山上孩子眼界，都期盼與教練小龍相約多練習後挑戰環島，賞遍台灣各地人情美景。

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  • 泰武孩子笑稱「一點都不累！」。（記者蔡宗憲攝）

    泰武孩子笑稱「一點都不累！」。（記者蔡宗憲攝）

  • 泰武孩子直排輪100公里到墾丁。（記者蔡宗憲攝）

    泰武孩子直排輪100公里到墾丁。（記者蔡宗憲攝）

  • 泰武孩子直排輪100公里到墾丁。（記者蔡宗憲攝）

    泰武孩子直排輪100公里到墾丁。（記者蔡宗憲攝）

  • 泰武孩子直排輪100公里到墾丁。（記者蔡宗憲攝）

    泰武孩子直排輪100公里到墾丁。（記者蔡宗憲攝）

  • 泰武孩子中午進入墾丁大街。（記者蔡宗憲攝）

    泰武孩子中午進入墾丁大街。（記者蔡宗憲攝）

  • 泰武孩子感謝墾丁員警交通引導。（記者蔡宗憲攝）

    泰武孩子感謝墾丁員警交通引導。（記者蔡宗憲攝）

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