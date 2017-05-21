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基隆海洋老鷹嘉年華6/24登場 吸睛木偶搶先亮相

一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於6月下旬登場，基隆文化局長馬嫻育21日介紹外籍藝術家帶領市民製作的大木偶搶先亮相，果然令人眼睛一亮，也為「基隆海洋老鷹嘉年華」活動揭開序幕。（記者俞肇福攝）

2017-05-21  20:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於6月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍、綠巨人等大型木偶吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育21日介紹外籍藝術家帶領市民製作的大木偶搶先亮相，果然令人眼睛一亮，也為「基隆海洋老鷹嘉年華」活動揭開序幕。

基隆文化局邀請無獨有偶工作室劇團進駐基隆文化中心，無獨有偶團隊邀請墨西哥藝術家Ana Laura Herrera Ortega及Jose Angel Soto Favela與製偶師阮義、團員黃思瑋聯手合作，並且開辦教學課程；除了假日密集班協助對大木偶製作有興趣的民眾，更進入八斗國小、武崙國小、培德工家3校，教導學員學習如何以竹製結構，搭配複合素材，以簡單技法創造出驚豔的視覺效果。

假日密集班學員分別做出了1人、2人以及3人操作的大木偶，設計出鯨魚、蝸牛以及螃蟹三種不同種類的結構外觀，每一組同心協力發揮創意，完成與眾不同的全手工大偶。

武崙國小601班導師翁淑玉說，感謝墨西哥藝術家進班指導學生，班上同學畫圖，男生多數是畫動漫，女生都畫娃娃，最後陳煜宏所創作的「眼睛之塔」入選，在藝術家指導下，製作兩隻大木偶；學生們最近都在學習如何操作木偶，希望能在海洋老鷹嘉年華大遊行時大展身手，為國小畢業留下美好回憶。

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  • 外籍藝術家到武崙國小指導學生創作木偶，學生跟著藝術家用竹枝結合素材創作。（圖為武崙國小老師翁淑玉提供）

    外籍藝術家到武崙國小指導學生創作木偶，學生跟著藝術家用竹枝結合素材創作。（圖為武崙國小老師翁淑玉提供）

  • 外籍藝術家到武崙國小指導學生創作木偶，學生近日加緊練習操自己創作的「眼睛之塔」木偶，希望在海洋老鷹嘉年華大展身手。（圖為武崙國小老師翁淑玉提供）

    外籍藝術家到武崙國小指導學生創作木偶，學生近日加緊練習操自己創作的「眼睛之塔」木偶，希望在海洋老鷹嘉年華大展身手。（圖為武崙國小老師翁淑玉提供）

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