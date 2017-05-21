| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑酒後不慎跌落鐵軌 男子卡在電車底 中職》聯盟史上第一人！洪總生涯700勝到手
 首頁 > 生活

中市查涉改標逾期鮑魚 也流向桃、苗及南投

2017-05-21  20:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局清查涉改標逾期鮑魚的宏碩海產公司，共進口2萬2千餘公斤冷凍鮑魚，日前現場查扣鮑魚量剩1萬2千餘公斤，落差1萬餘公斤，衛生局指出，因兩批貨已進口1到2年販售，在有效期限前出售的產品沒有疑義，目前追查有期期限4月29日後有出貨給台中市2家餐廳及桃園、苗栗及南投縣6家餐廳，包括台中自行稽查及通報外縣市稽查後，現場均無發現違規的冷凍鮑魚，將持續追蹤及釐清事實，並將相關資料移請檢調偵辦。

宏碩海產改標逾期冷凍鮑魚事件爆發後，業者究竟進口多少量，有多少問題產品被吃下肚倍受關注，台中市衛生局指出，宏碩海產改標逾期冷凍鮑魚的原始有效日期分別是今年的4月29日及5月5日，兩批產品進口報驗輸入許可證明日期各是前年的5月28日及去年的5月16日，各進口6803公斤及1萬5840公斤，合計2萬2643公斤；18日現場查扣冷凍鮑魚量為1萬2290.5公斤。

衛生局指出，因兩批產品各已進口銷售1到2年的時間，在有效期限前出售的鮑魚沒有疑問，當務之急是清查逾期改標後的售出情況。

為追流向，衛生局依據業者所提供下游出貨名單追查，該公司冷凍鮑魚自4月29日後出貨給台中市兩家餐廳及包括桃園、苗栗、南投縣另6家餐廳。

衛生局指出，但各縣市現場均未查出相關產品，部份業者甚至表示根本未向宏碩進貨，或4月29日後雖有進貨，但未進貨鮑魚或蝦仁類，已要求負責人進一步提供資訊說明，持續追蹤及釐清事實。

至於台中市衛生局連日來稽查大型量販店5家、餐廳飯店17家、販賣商1家，總計23家，也尚無發現違規產品。

此外，衛生局長呂宗學指出，食安法有要求業者須自主管理，但台中市這幾次食安事件稽查經驗發現，部份下游自主管理未必落實，台中市將依地方權責，研訂自主管理辦法，未來要求下游業者進貨時須要求上游供應商出具食品效期證明，若發現疑問須通報，若未通報者會研訂裁罰標準，盼能全民動員防微杜漸除弊。

廣告
  • 中市涉改標問題鮑魚，除中市外也流向桃、苗及南投。（圖：衛生局提供）

    中市涉改標問題鮑魚，除中市外也流向桃、苗及南投。（圖：衛生局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宏碩海產 改標 逾期食品 鮑魚
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：中市查涉改標逾期鮑魚 也流向桃、苗及南投


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.