中市查涉改標逾期鮑魚 也流向桃、苗及南投
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局清查涉改標逾期鮑魚的宏碩海產公司，共進口2萬2千餘公斤冷凍鮑魚，日前現場查扣鮑魚量剩1萬2千餘公斤，落差1萬餘公斤，衛生局指出，因兩批貨已進口1到2年販售，在有效期限前出售的產品沒有疑義，目前追查有期期限4月29日後有出貨給台中市2家餐廳及桃園、苗栗及南投縣6家餐廳，包括台中自行稽查及通報外縣市稽查後，現場均無發現違規的冷凍鮑魚，將持續追蹤及釐清事實，並將相關資料移請檢調偵辦。
宏碩海產改標逾期冷凍鮑魚事件爆發後，業者究竟進口多少量，有多少問題產品被吃下肚倍受關注，台中市衛生局指出，宏碩海產改標逾期冷凍鮑魚的原始有效日期分別是今年的4月29日及5月5日，兩批產品進口報驗輸入許可證明日期各是前年的5月28日及去年的5月16日，各進口6803公斤及1萬5840公斤，合計2萬2643公斤；18日現場查扣冷凍鮑魚量為1萬2290.5公斤。
衛生局指出，因兩批產品各已進口銷售1到2年的時間，在有效期限前出售的鮑魚沒有疑問，當務之急是清查逾期改標後的售出情況。
為追流向，衛生局依據業者所提供下游出貨名單追查，該公司冷凍鮑魚自4月29日後出貨給台中市兩家餐廳及包括桃園、苗栗、南投縣另6家餐廳。
衛生局指出，但各縣市現場均未查出相關產品，部份業者甚至表示根本未向宏碩進貨，或4月29日後雖有進貨，但未進貨鮑魚或蝦仁類，已要求負責人進一步提供資訊說明，持續追蹤及釐清事實。
至於台中市衛生局連日來稽查大型量販店5家、餐廳飯店17家、販賣商1家，總計23家，也尚無發現違規產品。
此外，衛生局長呂宗學指出，食安法有要求業者須自主管理，但台中市這幾次食安事件稽查經驗發現，部份下游自主管理未必落實，台中市將依地方權責，研訂自主管理辦法，未來要求下游業者進貨時須要求上游供應商出具食品效期證明，若發現疑問須通報，若未通報者會研訂裁罰標準，盼能全民動員防微杜漸除弊。
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