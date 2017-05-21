扶輪之子與認養人相見歡 允諾有能力也要助人
2017-05-21 19:55
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯中央扶輪社今日在南投縣草屯鎮與該會認養的「扶輪之子」相見歡，與這群孩子和他們的父母聚餐，也頒發獎學金給他們，受助的40多個學生開心與扶輪社的叔伯阿姨聊天，還朗誦感謝卡，允諾有能力時也要熱心助人。
草屯中央扶輪社今年是第3年認養「扶輪之子」，名額從30多名提高到近50名，從幼兒園到國中都有，他們大多在弱勢家庭，該社每月提供1000元獎學金，讓他們安心上學，在聚餐前社長林志宸一一頒發半年份的獎助學金給這些到場的「扶輪之子」，鼓勵他們用功唸書，將來朝自己的專長和興趣努力及發展。
出席的「扶輪之子」中，就讀台中市大德國中的李清文，因小時候生病而造成左半邊無力，但十分上進，由該社3562地區RCC推廣主委黃榮堯個人認養，黃榮堯也勉勵每學期在班上前5名的他，努力考上第一志願高中，會再加碼送獎學金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴
- 「大王」史上最速300安 猛猿7連勝
- 吳敦義宣布當選逾一小時 習近平賀電才到
- MedPartner》你聽過液態痘痘隱形貼嗎？真的有效嗎？使用起來安全嗎？
- 指吳敦義責任重大 王金平︰有需要會參與黨改造
- 謝金燕穿上黑衣 《把悲傷留給自己》唱一半痛斷嗓
- 花蝴蝶復合舞者小男友 親密上演餵食秀
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- 扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄
- 扁違保外規定？ 中監：認定中
- NBA》馬刺又傷大將！李伊坐輪椅退場（影音）
- 雷納德列傷兵 勇士︰故布疑陣
- 大立光南投徵才 最受求職者青睞
- 台東首家 部落文創店面開張
- NBA》火藥味濃！柯瑞疑似遭馬刺球員撞膝蓋（影音）
- MLB》老虎首局3連轟 9分打趴遊騎兵勝投王
- 吳敦義當選黨主席 他預測：未來會把中國國民黨「台灣化」
- 李國毅封戲ing爽當宅男 鬆口談復出...
- 〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己
- 南門護理之家災後 心理重建啟動
- 兒女守靈笑談豬哥亮 讓爸吃「這個」一定翻臉
- MLB》頸部不適進傷兵名單 大鬍子預計跳過一次先發
- 大釣哥重映 新北僅1放映點 網友籲加場
- 笨男欠會錢自殘謊稱遭搶 肚破險喪命還遭識破法辦
- 又是他！猥男二度性騷擾 伸舌舔IU照片
- 黨代表也大勝 吳系仍將掌國民黨中常會
- 頒這種獎盃給過動兒 2名美國老師遭解職
- 《清水火車站到高美濕地》假日接駁688線 27日上路
- （影音）失蹤數日今現身！賀一航駁豬哥亮心結未解
- 〈看門道評味道〉桂竹筍鮮品嘗
- NBA》柯瑞成季後賽隊史第一人！「蹲馬桶」傳奇親自恭賀
- 今日NBA季後賽戰績
- 亞洲青少年田徑錦標賽》盧浩華、林庭瑋 跨欄包辦男女雙金
- 花壇槍擊案 嫌犯48小時後就擒
- 「半小時前才檢查無異」 新北三重洗衣店起火
- 復古桌遊彰縣府做莊 阿公阿嬤上牌桌
- 中職》3清板凳都有獅 兄弟2次和控球有關
- 擴展國際空間 葉望輝：台灣不應限於聯合國與世衛組織
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：扶輪之子與認養人相見歡 允諾有能力也要助人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分