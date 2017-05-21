扶輪之子與認養人相見歡 允諾有能力也要助人

2017-05-21 19:55

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯中央扶輪社今日在南投縣草屯鎮與該會認養的「扶輪之子」相見歡，與這群孩子和他們的父母聚餐，也頒發獎學金給他們，受助的40多個學生開心與扶輪社的叔伯阿姨聊天，還朗誦感謝卡，允諾有能力時也要熱心助人。

草屯中央扶輪社今年是第3年認養「扶輪之子」，名額從30多名提高到近50名，從幼兒園到國中都有，他們大多在弱勢家庭，該社每月提供1000元獎學金，讓他們安心上學，在聚餐前社長林志宸一一頒發半年份的獎助學金給這些到場的「扶輪之子」，鼓勵他們用功唸書，將來朝自己的專長和興趣努力及發展。

出席的「扶輪之子」中，就讀台中市大德國中的李清文，因小時候生病而造成左半邊無力，但十分上進，由該社3562地區RCC推廣主委黃榮堯個人認養，黃榮堯也勉勵每學期在班上前5名的他，努力考上第一志願高中，會再加碼送獎學金。