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扶輪之子與認養人相見歡 允諾有能力也要助人

2017-05-21  19:55

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯中央扶輪社今日在南投縣草屯鎮與該會認養的「扶輪之子」相見歡，與這群孩子和他們的父母聚餐，也頒發獎學金給他們，受助的40多個學生開心與扶輪社的叔伯阿姨聊天，還朗誦感謝卡，允諾有能力時也要熱心助人。

草屯中央扶輪社今年是第3年認養「扶輪之子」，名額從30多名提高到近50名，從幼兒園到國中都有，他們大多在弱勢家庭，該社每月提供1000元獎學金，讓他們安心上學，在聚餐前社長林志宸一一頒發半年份的獎助學金給這些到場的「扶輪之子」，鼓勵他們用功唸書，將來朝自己的專長和興趣努力及發展。

出席的「扶輪之子」中，就讀台中市大德國中的李清文，因小時候生病而造成左半邊無力，但十分上進，由該社3562地區RCC推廣主委黃榮堯個人認養，黃榮堯也勉勵每學期在班上前5名的他，努力考上第一志願高中，會再加碼送獎學金。

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  • 「扶輪之子」李清文與認養人黃榮堯（後排中）相見歡。（記者陳鳳麗攝）

    「扶輪之子」李清文與認養人黃榮堯（後排中）相見歡。（記者陳鳳麗攝）

  • 草屯中央扶輪社與扶輪之子相見歡，社長林志宸（後排中，穿西裝者）並代表頒獎助學金給他們。（記者陳鳳麗攝）

    草屯中央扶輪社與扶輪之子相見歡，社長林志宸（後排中，穿西裝者）並代表頒獎助學金給他們。（記者陳鳳麗攝）

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