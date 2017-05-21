教師進修木工技藝 返校助少年犯穩定心性
2017-05-21 19:41
〔記者王善嬿／嘉義報導〕由教育部補助、秀水高工主辦的全國教師假日木創意實務研習，自3月開跑分4梯次舉行，昨天完成結訓，在嘉義市愛木村觀光工廠舉辦成果展，明陽中學教師李銘偉表示，因學校為矯正國中到高中犯罪判刑學生的學校，課程限制使用工具，他於是採用事先切割好的湯匙等半成品，讓學生使用砂紙磨出光滑表面，不料原本浮躁、沒耐心的學生愛上木工，進而跟他一起為校貓打造貓屋、找回自我價值。
主辦的秀水高工組長賴良俊說，因應新課綱有許多木工藝課程，所以舉辦4梯次研習營讓高職教師進修，返校後成為種子教師，並依課程跟學生需求開設相關課程，今年共有200多人報名，最後篩選38名教師，每梯次分5個六、日進行，學員從零木工基礎到打造出木椅、文昌筆、木蘋果跟木籃，很實用。
另名參加研習的特教老師李昭賢說，透過研習課程她認識各種台灣木材還有木工技巧，而且發現像較為浮躁的特教生，很適合讓他們從事用砂紙磨湯匙、盤子的工作，有助訓練他們的穩定性。
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