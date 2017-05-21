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在麵包裡找到真愛 真實版的「麵包情人夢」

2017-05-21  19:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說麵包與愛情不能兼得？彰化縣鹿港鎮張瑜珊、連柏皓這對麵包主廚夫妻，就是因為喜愛麵包而相識相愛，不只雙雙當上主廚後，更圓了返鄉創業的人生夢想！

「只有自己想吃的麵包，才會做給別人吃！」張瑜珊與連柏皓，兩人都還不到30歲，卻早就在台北當上麵包店的主廚，張瑜珊是食品科班出身，在麵包店工作；連柏皓大學念的經濟，因為到麵包店打工而認識老婆，彼此都對麵包情有所鍾，在做麵包當中愛情發酵，決定攜手共度人生。

這對麵包主廚夫妻的最大的夢想，就是返鄉開麵包店，「因為可以實現自己對於原料的堅持！」張瑜珊說，只要是台灣生產可以符合標準，就用在地食材，所以牛奶是用小農生產，雞蛋也要檢驗合格，小麥採用台灣產，台灣找不到合宜的原料，才向國外尋找。

為了一圓開店夢，這對麵包主廚夫妻，天天都要「膩」在一起做麵包，光是站著時間就好幾個小時，但是只要聞到麵包的香味，看到堅持健康主張所做麵包獲得支持，就是身為麵包師傅的最大滿足！

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  • 張瑜珊（圖右）、連柏皓這對麵包主廚夫妻，因為堅持原料健康主張，決定開店一圓夢想。（記者劉曉欣攝）

    張瑜珊（圖右）、連柏皓這對麵包主廚夫妻，因為堅持原料健康主張，決定開店一圓夢想。（記者劉曉欣攝）

  • 張瑜珊、連柏皓這對麵包主廚夫妻，對於可頌品質非常堅持。（記者劉曉欣攝）

    張瑜珊、連柏皓這對麵包主廚夫妻，對於可頌品質非常堅持。（記者劉曉欣攝）

  • 張瑜珊（圖右）、連柏皓這對麵包主廚夫妻，為了圓開店夢想，天天都膩在一起做麵包。（記者劉曉欣攝）

    張瑜珊（圖右）、連柏皓這對麵包主廚夫妻，為了圓開店夢想，天天都膩在一起做麵包。（記者劉曉欣攝）

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