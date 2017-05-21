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桃市交通裁決處擴大服務 提供線上申辦、簡訊通知

2017-05-21  19:32

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府交通事件裁決處目前有桃園、中壢2處服務據點，處長張承邦表示，考量桃園市幅員廣大，決定試辦在地駐點服務偏鄉，24日起每週三在觀音區公所提供臨櫃服務，預計下半年到復興區試辦，另同步推出簡訊通知及線上申辦等服務，讓申辦流程更便利。

張承邦指出，在地駐點為單一窗口多元化服務，包含收繳交通違規罰鍰、交通違規申訴書，以及交通裁罰法令諮詢等，他說，過去民眾常因對法令不了解而產生誤會，希望透過諮詢，從源頭教育，也能減少申訴案件。

另外，交通事件裁決處同步推出簡訊通知與多項業務的線上申辦服務，只要車籍設於桃園市者，可以臨櫃或上「交通事件裁決處」、「桃園網路e指通」網站註冊會員，就能申辦簡訊通知服務及線上服務。

張承邦說，簡訊通知服務包含罰單到期通知、吊扣牌照/駕照到期領回通知、罰鍰分期付款繳款通知及溢繳退款通知等項目，提醒民眾即時辦理，維護自身權益；線上申辦服務項目包含開立裁決書申請、退款申請、吊扣牌照/駕照到期領回申請、交通違規申訴申請及違規移轉駕駛人申請等項目」，可望減少民眾舟車勞頓之苦，也簡化申辦流程，讓民眾確實掌握業務辦理進度。

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  • 桃園市政府交通事件裁決處24日起每週三在觀音區公所提供臨櫃服務，另推出簡訊通知及線上申辦服務。（記者陳昀攝）

    桃園市政府交通事件裁決處24日起每週三在觀音區公所提供臨櫃服務，另推出簡訊通知及線上申辦服務。（記者陳昀攝）

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