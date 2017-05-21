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省下遶境費用 斗六真武宮「包粽」行善

2017-05-21  19:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市真武宮為發揚「玄天上帝」行善救苦精神，節省遶境放鞭炮，到中國進香的費用，將香油錢花在行善上，今天動員近百名義工，包出逾2000顆粽子，將贈予弱勢家庭及獨居老人。

真武宮供奉「玄天上帝」，10年前將鐵皮屋的廟改成目前的新廟，去年更到中國武當山謁祖進香，今年3月乩身指示「節省開支、幫助弱勢」，從端午節開始做，若有成效中秋節、春節要繼續做。

主委林奇弘表示，玄天上帝的旨意是把錢花在有意義的事件上，不是放鞭炮、熱鬧花掉，去年到武當山進香花費180萬元，今年就省下來，直接把錢花在需要的人身上。

今天早上近百名義工就前來真武宮洗米、切香菇、豬肉、包粽，一個早上就包出逾2000顆肉粽，志工中不乏逾80歲的老太太；志工表示，「玄天上帝」要他們包粽送粽做愛心，要讓弱勢族群能過一個快樂端午節，讓他們覺得很有意義。

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  • 真武宮「包粽」行善，弱勢老人及家庭有福了。（記者詹士弘攝）

    真武宮「包粽」行善，弱勢老人及家庭有福了。（記者詹士弘攝）

  • 真武宮志工不到6點就來包肉粽。（記者詹士弘攝）

    真武宮志工不到6點就來包肉粽。（記者詹士弘攝）

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