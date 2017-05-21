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高雄偏鄉8校逾5百親子 學習民俗美食

香蕉煎餅洋溢東南亞風情。（記者黃旭磊攝）

2017-05-21  19:18

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄旗山等8所國中小親子聯誼，學習擂茶等技藝。

旗山、嶺口、鼓山、東門、吉東、中壇、美濃、龍肚等8校5百多名學生與家長，今天（21日）於美濃國中大禮堂參加「親子共學巡迴列車」活動，現場6個攤位包括美濃區特色擂茶、新住民香蕉煎餅及手擲機製作等，學童自選2攤學習技藝。

手擲機攤位由中山國中校長田佳立帶領，學生用小木板等工具製作方向舵、升降舵、副翼，利用空氣動力學讓飛機飛行。剪紙攤位由蕭朱亮指導，學童剪出圖樣花紋，直呼「神乎奇技，好厲害。」

客家擂茶由陳文榮指導，學生輪流將茶葉、堅果磨細到出油，需時20到30分鐘，之後加熱水及爆米香漂浮點綴。陳文榮說，擂茶是客家人招待貴賓茶點，磨時要順時鐘，若以逆時鐘磨，表示不歡迎此人，要送客的意思。

活動由社教館館長沈坤佑主持，中壇國小校長邱明智、龍肚國小校長黃鴻松、鼓山國小校長黃耀進、東門國小校長宋雯榮、中山國中校長田佳立、美濃國中校長鄭志昇、美濃國小主任劉治明到場與親子同樂。

沈坤佑說，活動結合旗山、美濃地區特色，融入各族群文化產業元素，讓家長有機會與孩子共同完成作品，培養親子關係。

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  • 「親子共學巡迴列車」活動於美濃國中大禮堂舉行。（記者黃旭磊攝）

    「親子共學巡迴列車」活動於美濃國中大禮堂舉行。（記者黃旭磊攝）

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