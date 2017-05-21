明各地晴朗高溫逾30度 山區防午後雷陣雨、大雨
明天天氣大致穩定，全台各地大都是多雲到晴的天氣。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日天氣大致穩定，全台各地大都是多雲到晴的天氣，午後西半部山區與中南部地區會有局部短暫陣雨，東半部有局部短暫陣雨。明天的溫度跟今天差不多，全台高溫多在30度以上，西半部感受會較為悶熱。
根據《中央氣象局》預報，明天各地大多是多雲到晴的天氣，除了花蓮台東降雨機率達到60％以上，各地降雨機率偏低。降雨的形態方面，東半部有局部短暫陣雨，午後中南部地區以及西半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區與靠山處的瞬間雨勢較大，提醒前往山區應特別留意。
另外今天晚上至明天，北海岸、東半部沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，前往海邊需要留意。
溫度方面，明天高溫與今天類似，北部高溫28到31度，中南部高溫31到32，東部高溫27到29度，外島高溫26到30度。台灣西半部的體感會稍微悶熱一些。
紫外線指數的方面，明天基隆、台北、桃園、宜蘭、花蓮以及馬祖為高量級，其他地區皆為過量級。提醒應減少陽光曝曬的時間，出外時要注意防曬並多補充水分。
空氣品質方面，明天中南部為對敏感族群不健康的橘色警戒。北部以及外島地區為普通，宜蘭花東為良好。
氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，穩定的天氣將持續至後天（23日）上半天，下午大氣狀況又會變得不太穩定，午後雷陣雨較為活躍。
明天的溫度跟今天差不多，全台高溫多在30度以上，西半部感受會較為悶熱。（擷取自中央氣象局）
紫外線指數明天基隆、台北、桃園、宜蘭、花蓮以及馬祖為高量級，其他地區皆為過量級。（擷取自中央氣象局）
明天中南部為對敏感族群不健康的橘色警戒。北部以及外島地區為普通，宜蘭花東為良好。（擷取自環保署）
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標題：明各地晴朗高溫逾30度 山區防午後雷陣雨、大雨
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