桃市補助排氣檢驗員健檢 最高3500元

2017-05-21 19:14

［記者陳昀／桃園報導］桃園市環保局提供機車、柴油車的排氣檢驗人員健康檢查補助，只要從事排氣檢驗工作滿1年，每3年可補助一次，即日起開放申請，最高補助3500元。

桃園市環保局長沈志修指出，桃園市的機車、柴油車廢氣檢驗輛次，去年為全國第5多，今年龜山柴油車檢測站啟用後，預計檢測量會翻倍增加，因此決定比照公務人員標準，補助檢驗員健檢。

他說，申請者必須今年於經中央主管機關認可的醫療機構完成檢查，並在11月30日前將申請表送達環保局，最高補助3500元、未滿的話核實補助，詳情可查詢環保局網站。