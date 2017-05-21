救國團結合華山、創世基金會 送出800顆愛心粽

2017-05-21 19:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕救國團古坑鄉團委會辦理「佳節送愛心」活動，製作800顆愛心粽分送給同仁之家400顆、古坑華山基金會獨居老人200顆、創世基金會200顆，為獨居老人盡一份心力。

救國團古坑鄉團委會會長王惠民表示，今天一大早就與會員展開馬拉松式的包粽，以往所包的粽子都送給同仁仁愛之家，去年開始擴大到華山及創世基金會等單位。

參與包粽的服務義工伙伴，多數都是老面孔，年年義務前來包粽子，已成為端午佳節前的一份心意，每年到了端午節就出錢出力，共同來包愛心粽，讓弱勢的老人家都能品嚐道地台灣味的肉粽。