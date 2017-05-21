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等了30年 霧峰萬峰里豐營巷終於拓寬

2017-05-21  18:48

〔記者何宗翰／霧峰報導〕台中市霧峰區萬峰里豐營巷為里民重要出入巷道，路寬僅2米，往來非常不便，居民期待拓寬2、30年，經里民慷慨無償捐地，議員蘇柏興爭取經費，克服種種困難，終於擴為6米道路，今天順利通車，地方上舞龍舞獅及踩街盛大慶祝，場面熱鬧感人。

通車典禮上萬峰國小學童舞龍舞獅，里民合力準備湯圓、小吃，地方耆老長者、蘇柏興、萬峰里長林麗真與里民一同踩街，以辦喜事的心情辦理通車典禮，熱鬧滾滾。

議員蘇柏興說，豐營巷屬偏鄉地區，短短300米長一直未被市府重視，歷任里長極力爭取拓寬都無法如願，這次經里長林麗真與沿線地主溝通協調，取得全體地主同意，他極力爭取道路開闢經費1000萬元，歷經一年努力，終於在今天通車。

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  • 霧峰區萬峰里豐營巷順利通車，地方上舞龍舞獅及踩街盛大慶祝。（議員蘇柏興提供）

    霧峰區萬峰里豐營巷順利通車，地方上舞龍舞獅及踩街盛大慶祝。（議員蘇柏興提供）

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