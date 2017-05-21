巴掌仙子回娘家 父母分享成長喜悅

亞東醫院今天舉行早產兒回娘家活動，邀請50對早產兒家庭參與。（亞東醫院提供）

2017-05-21 18:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕巴掌仙子的誕生，總是讓人措手不及，需經過漫長醫療照護及父母親悉心呵護，才能成長茁壯。亞東醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請50對早產兒家庭參與，分享巴掌仙子的成長奇蹟。

活動邀請3對巴掌仙子媽媽分享拉拔孩子長大的艱辛過程，在場父母親回憶起孩子出生時只有巴掌大，好像1隻迷你小猴，如今長成健康、聰明活潑的模樣，感到欣慰，現場安排寶貝獻花給爸媽們，讓家長忍不住熱淚盈眶。

亞東醫院新生兒科主任梁翔說明，早產發生僅有一半能找到原因，包括：不良生活習慣、懷孕年齡小於18歲或大於40歲、未婚懷孕及子宮閉鎖不全；孕期若有感染、發燒、多胞胎、子宮畸型及胎兒染色體異常或先天性畸型等症狀，也容易早產。

梁翔表示，早產兒因器官不成熟，常見合併症包括急性呼吸窘迫症候群、腦室內出血、壞死性腸炎及敗血症等，慢性疾病包括肺病、視網膜病變及聽力影響等，這些不一定會發生在每一位早產兒身上，嚴重程度不盡相同。

梁翔說，早產兒最令家長們擔心的是呼吸道疾病，有些寶寶會帶著氧氣罩回家，大部份可在1、2個月內移除，居家照顧須注意預防感染，早產兒抵抗力低，照顧者要勤洗手，避免到人多擁擠的公共場所，定期完成預防注射，居家環境應避免空氣污染，建議不要抽菸或燒香。

亞東醫院小兒部主任梁昭鉉說明，部份早產兒伴隨發展遲緩問題，應注意身高、體重及頭圍是否配合矯正年齡，後續門診追蹤檢查相當重要，包括生長發展評估、神經肌肉發育評估、心智發展、視力發展等，希望達到「早期發現、早期療育」的目標。