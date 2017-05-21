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閏6月送豬腳為父母添壽 高職生獲獎學金

2017-05-21  18:58

［記者黃旭磊／高雄報導］今年農曆閏6月，南部習俗買豬腳幫父母添壽，「呷豬腳增勇健」，中山工商餐飲建教班學生響應習俗並獲頒獎學金。

高雄市豬腳近期銷量增加3成，乾燒豬腳宅配量賣出上萬份，經訪查原因是今年農曆有2個6月，夏季天時抽長，民眾買豬腳幫父母添壽，而5名中山工商餐飲建教班學生，學科成績名列前茅，響應子女送豬腳活動，獲頒10萬元餐飲獎學金。

民俗專家林正義等人建議，6月為四季能量高峰，天、人能量往上沖，人容易沖昏頭，天人合一概念，長輩父母也要跟上天時，把歲抽長。

閏6月曾發生不少歷史事件，包括1941年太平洋戰爭、1960年中國大躍進、1979年中美斷交及1987年宣布解嚴等，民俗業者認為或有影響。

業者指出，南部習俗女兒在閏年出嫁，在閏月前或父母親生日前，需買豬腳麵線回娘家為父母添壽，台語稱「抽壽」， 若父母已故，則買回給兄嫂，象徵添壽跟上天時。

餐飲業者鄧至佑說，台灣諺語「呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健」，閏年有很多夫妻買豬腳回去送爸媽，銷量含宅配突破萬份，而豬腳以獨特乾燒法、漸段式火候滷製，表面光澤、肉質有彈性，還用真空包裝宅配，讓消費者好攜帶。

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  • 中山工商餐飲建教班學生獲頒獎學金。（記者黃旭磊攝）

    中山工商餐飲建教班學生獲頒獎學金。（記者黃旭磊攝）

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